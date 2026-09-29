康奈爾大學輪姦案｜被落藥女生控7名兄弟會成員　控方重啟調查

根據訴訟文件，這名女子以「Jane Doe」化名出庭。她表示，2024年10月前往Chi Phi兄弟會會所拜訪朋友時，當時處於酒醉狀態，期間被兩名兄弟會成員遊說吸食對方聲稱為「K仔」氯胺酮（Ketamine）的毒品，之後失去意識並遭到性侵。她指事件從凌晨約1時42分持續至清晨5時45分左右。

一名曾就讀美國康奈爾大學（Cornell University）的女學生近日提民事訴訟，指控自己2024年在Chi Phi兄弟會會所被落藥並遭7名成員輪姦。事件引發關注後，紐約州湯普金斯郡（Tompkins County）地方檢察官辦公室宣布重新啟動刑事調查，並計劃將相關證據提交大陪審團審議。

訴訟指出，事發期間，一名兄弟會成員曾在Chi Phi的Snapchat群組發送訊息，暗示樓上有女性可以發生性關係，群組內無人留言阻止。女子指隨後有更多男子進入房間並輪流侵犯她。她在事件約3周後向康奈爾大學警察部門報案。

女子的律師表示，當事人報案後，並未再接受湯普金斯郡地方檢察官辦公室或專門調查性侵案件人員作進一步訪談。當局因證據不足未有即時提出刑事訴訟。

康奈爾大學則表示，校方曾依照聯邦《第九條》（Title IX）規定，調查事件數個月，之後由經訓練的教職員組成聽證小組審理，並開除兩名涉案學生，另有學生須停學。校方也表示，Chi Phi兄弟會分會已於2024年關閉，目前仍禁止在校園活動。

對於外界質疑校方處分過輕，康奈爾大學予以否認，強調「任何認為校方沒有採取實質處分的說法都是錯誤的」。校方同時表示支持地方檢察官重新調查此案。