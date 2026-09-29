康奈爾大學輪姦案｜被落藥女生控7名兄弟會成員　控方重啟調查

一名曾就讀美國康奈爾大學（Cornell University）的女學生近日提民事訴訟，指控自己2024年在Chi Phi兄弟會會所被落藥並遭7名成員輪姦。事件引發關注後，紐約州湯普金斯郡（Tompkins County）地方檢察官辦公室宣布重新啟動刑事調查，並計劃將相關證據提交大陪審團審議。
根據訴訟文件，這名女子以「Jane Doe」化名出庭。她表示，2024年10月前往Chi Phi兄弟會會所拜訪朋友時，當時處於酒醉狀態，期間被兩名兄弟會成員遊說吸食對方聲稱為「K仔」氯胺酮（Ketamine）的毒品，之後失去意識並遭到性侵。她指事件從凌晨約1時42分持續至清晨5時45分左右。
吸食K仔後失去意識遭性侵
訴訟指出，事發期間，一名兄弟會成員曾在Chi Phi的Snapchat群組發送訊息，暗示樓上有女性可以發生性關係，群組內無人留言阻止。女子指隨後有更多男子進入房間並輪流侵犯她。她在事件約3周後向康奈爾大學警察部門報案。
女子的律師表示，當事人報案後，並未再接受湯普金斯郡地方檢察官辦公室或專門調查性侵案件人員作進一步訪談。當局因證據不足未有即時提出刑事訴訟。
康奈爾大學則表示，校方曾依照聯邦《第九條》（Title IX）規定，調查事件數個月，之後由經訓練的教職員組成聽證小組審理，並開除兩名涉案學生，另有學生須停學。校方也表示，Chi Phi兄弟會分會已於2024年關閉，目前仍禁止在校園活動。
對於外界質疑校方處分過輕，康奈爾大學予以否認，強調「任何認為校方沒有採取實質處分的說法都是錯誤的」。校方同時表示支持地方檢察官重新調查此案。
2年前陳述與近日訴訟說法截然不同
案件刑事調查方面，湯普金斯郡地方檢察官Matthew Van Houten表示，女子在2024年11月向警方所作的宣誓陳述，與近期民事訴訟中的說法截然不同。他指出，原先的陳述並未指稱自己被迫做任何事，當時描述自願吸食毒品及性行為、未曾說明自己意識不清。
Van Houten表示，由於近期民事訴訟提出新的指控及相關資訊，加上社區要求重新檢視是否應提出刑事指控，因此控方決定重啟調查，並計劃將案件提交大陪審團。控方表示，大陪審團將可審閱女子的證詞，以及民事訴訟中新提出的證據，再決定是否起訴涉案人士。
女子律師則表示，當事人歡迎重新啟動刑事調查，但認為來得太遲，希望控方能全面調查，包括追查兄弟會群組訊息等可能證據。
一被告承認短暫入房間 否認有身體接觸
被列為被告的部分前兄弟會成員則否認指控。其中一名被告Scott Kretzschmar的律師承認相關Snapchat訊息「不恰當」，但否認他的當事人曾性侵該女子，並表示Kretzschmar僅短暫進入房間，與女子沒有身體接觸，而另一名被告的律師代表當事人否認所有指控。
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