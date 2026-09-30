特朗普：艾奧瓦州獲百五億投資　建美國史上最大鋼鐵廠

特朗普宣布將在艾奧瓦州興建「美國歷史上最大的鋼鐵廠」。（圖／美聯社）

根據白宮資料，鋼廠預計創造約1,750個永久工作職缺，興建期間則可帶來最多約6,000個營造相關工作。整項計劃將使用Mesabi Metallics位於明尼蘇達州的新鐵礦所生產的鐵礦石，形成從採礦、運輸到鋼鐵製造的美國國內供應鏈。

特朗普在橢圓形辦公室宣布計劃時表示，Mesabi Metallics將在艾奧瓦州興建「美國歷史上最大的鋼鐵廠」。這項計劃預計於2030年開始生產，第一階段年產量約750萬噸，之後擴增至約1,000萬噸。

美國總統特朗普28日在白宮宣布，明尼蘇達州鋼鐵公司Mesabi Metallics計劃在艾奧瓦州興建一座大型鋼鐵廠，投資金額約150億美元（約1,177億港元）。白宮表示，這座鋼廠全面投產後，年產量可望達到約1,000萬噸，將成為美國歷史上規模最大的鋼鐵廠之一。

Mesabi Metallics由印度企業集團Essar Group旗下公司持有。除了艾奧瓦州鋼廠之外，該公司近期也投入約25億美元（約196億港元）開發明尼蘇達州鐵礦，相關鐵礦資源將成為艾奧瓦鋼廠的重要原料來源。

稱關稅促成投資

特朗普政府將這項投資與其推動美國鋼鐵產業及製造業的政策連結。特朗普先前已將進口鋼鐵關稅提高至50%，政府主張提高進口成本有助於刺激美國國內生產與投資。商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）也在宣布活動中表示，鋼鐵關稅是促成這項投資的重要因素之一。

不過，這座鋼廠目前仍處於建設規劃階段，預計要到2030年才開始生產。路透社指出，這項宣布也正值美國期中選舉前夕，艾奧瓦州的參議員及州長選舉競爭受到關注；因此，特朗普政府選擇在此時強調大型製造業投資及就業效益。