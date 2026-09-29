絕症丈夫癱瘓在床求死 澳洲婦餵藥奪命 獲法官撤銷謀殺控罪

澳洲昆士蘭省女子凱莉(Kylie Ellina Truswell-Mobbs)因協助罹患絕症的56歲丈夫服食藥物致死，被控謀殺。布里斯班最高法院本月28日撤銷其控罪，改控協助他人自殺並判囚2年。因女子已服刑期滿，即恢復自由。
《衛報》、澳洲廣播公司(ABC)等報道，若被判謀殺罪成，現年52歲的凱莉最高可能面臨終身監禁。對於2023年12月丈夫羅納德(David Ronald-Mobbs)在家中死亡，凱莉28日出庭時不承認謀殺罪，但承認協助自殺。法官宣判時，她激動得當場痛哭。
凱莉當庭釋放，走出法院即被家人和支持者包圍，現場歡聲雷動。凱莉受訪表示，很高興審訊終於結束，「感覺很好」，並形容丈夫是很好的人，「他永遠不會被遺忘」。
大衛生前曾任消防員，2023年4月確診退化性運動神經元疾病(MND)，原本身體健壯，但迅速退化至全身癱瘓，數月內從行動自如，變成需要臥床。
同年12月5日，大衛已無法說話，只能靠眨眼、發出聲響，或在他人協助下用手指點字表達意思。因日常如廁等無法自理，他承受著極度痛苦以及身心壓力。翌日，大衛在凱莉協助下服食致命藥物，最終死亡，當年他56歲。一年多後，於2025年凱莉因涉嫌謀殺，被警方拘捕。
凱莉代表律師奧戈曼表示，雖然大衛病情符合昆省2023年初啟動的「自願協助死亡」法規申請資格，但被告知申請程序至少需要9天以上。案發當晚，「他哀求要死去」，再者他尋死意願並非秘密，兒子及多名照顧者都知情。
法官解釋，之所以改控被告協助自殺並判處緩刑，原因是被告的行為是出於對丈夫的深切同情心。檢察官也同意，被告面臨的處境「極為艱難」。
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