絕症丈夫癱瘓在床求死 澳洲婦餵藥奪命 獲法官撤銷謀殺控罪

澳洲昆士蘭省女子凱莉(Kylie Ellina Truswell-Mobbs)因協助罹患絕症的56歲丈夫服食藥物致死，被控謀殺。布里斯班最高法院本月28日撤銷其控罪，改控協助他人自殺並判囚2年。因女子已服刑期滿，即恢復自由。

《衛報》、澳洲廣播公司(ABC)等報道，若被判謀殺罪成，現年52歲的凱莉最高可能面臨終身監禁。對於2023年12月丈夫羅納德(David Ronald-Mobbs)在家中死亡，凱莉28日出庭時不承認謀殺罪，但承認協助自殺。法官宣判時，她激動得當場痛哭。

凱莉當庭釋放，走出法院即被家人和支持者包圍，現場歡聲雷動。凱莉受訪表示，很高興審訊終於結束，「感覺很好」，並形容丈夫是很好的人，「他永遠不會被遺忘」。