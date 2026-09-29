21歲進SpaceX打工14年累積股份 公司上市後翻身 夫妻辭職月花近20萬港元盡玩一年

離職前任SpaceX工程師的Brian Aggrey與妻子雙雙辭職，去各地旅遊和圓夢。(互聯網)

美國科技界富商馬斯克旗下的太空探索公司SpaceX於6月掛牌上市，除了他身家上漲，一名21歲便進公司當實習生的「元老」也藉此翻身。現年35歲Brian Aggrey在SpaceX做了14年，由實習生做起最終成為工程師，任職期間透過員工配股與業績獎勵累積公司股份，SpaceX上市後其財富也隨股價大增，決定賣掉部分股份，並與妻子雙雙辭職，展開「瘋狂之年」(Year of Freak)享受人生一年，去旅遊、觀賞藝術和實現過去沒有空完成的興趣和計劃，圓夢兼體驗不同的人生。他們預計每月使用高達2.5萬美元(約19.5萬港元)。

夫婦「押注」落SpaceX博一鋪 《華爾街日報》報道，Aggrey曾參與SpaceX的運載火箭獵鷹9號(Falcon 9)相關電子、軟件及機械系統工作，離職時已是資深軟件工程師，也是公司內任職時間最長的員工之一。Aggrey可說是苦盡甘來，夫婦兩人亦「押注」落SpaceX博一鋪。他稱加入SpaceX早年、於2015年曾窮到無法同時負擔住房租金和股票期權相關稅金，最後是室友借他200美元(約1,560港元)度過難關。Aggrey指，當年根本不知那樣不斷增持SpaceX股份，最終會不會有回報，只知道自己願意承擔風險。夫妻過去甚至曾在洛杉磯與室友合住，省下金錢增持SpaceX股份。Aggrey妻子Phoebe Novack是植物肉公司Impossible Foods的經理，她也辭掉工作。

讀演藝課程、學習雕塑開啟另一人生 夫婦兩人的一年享受人生將到2027年7月31日完結，他們今年7月已到意大利米蘭和法國等地旅遊；Novack還在法國歷史名鎮楓丹白露報讀表演課程，每周花約35小時學習演戲。Aggrey在妻子實現願望時騎著單車在附近城鎮探索，又往巴黎參觀博物館、於咖啡店閱讀法文小說。在9月，他們到了法國阿爾卑斯山白朗峰山腳下度假小鎮霞慕尼玩滑翔傘，接著去了觀看F1意大利大獎賽，以及威尼斯雙年展和影展等。他們計劃結束歐洲之旅後前往墨西哥城，Aggrey將於當地學習雕塑，並與藝術家Brian Thoreen合作，投入與墨西哥城水資源危機有關的創作計畫。賣SpaceX部分股份得來的錢可說是開啟了夫婦另一人生，今次悠長假期結束後，他們有可能回歸本業，也可能投身其他行業。