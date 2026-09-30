AI｜特朗普質疑風險論　教宗：不能假裝沒事會發生

教宗良十四世28日在結束法國訪問、搭乘專機返回羅馬途中舉行記者會，談及人工智能（AI）快速發展可能帶來的風險時表示，相關專家的警告應該受到重視，不能視而不見。這番說法與美國總統特朗普先前將部分AI安全疑慮形容為「騙局」的立場有所不同。 良十四世表示，AI可能失控甚至對人類造成重大危害的問題，值得各國政府及科技產業坐下來討論。他指出，不能只是「坐着等待」，假裝甚麼都不會發生，而應該針對AI未來可能產生的風險採取行動。

AI安全疑慮只是「假新聞」 針對部分人士認為AI安全疑慮只是「假新聞」的說法，良十四世表示，自己並不認為如此。他指出，許多AI領域的專家與研究人員已經提出相關警告，這些意見應該被認真看待，而不是直接加以否定。 特朗普則長期支持擴大美國AI產業發展，並強調美國必須在與中國的科技競爭中保持領先。特朗普此前曾將AI可能失控的相關擔憂稱為「騙局」，並反對可能阻礙美國科技產業發展的過度限制。 良十四世在記者會上也提到，部分AI企業近來已開始關注安全防護措施。他特別提到輝達（Nvidia）近期推出AI安全防護機制的相關消息，並表示政府、科技企業及社會組織應持續對話，評估AI目前的發展，以及未來可能產生的影響。

對化解風險仍「相對樂觀」 良十四世今年5月發布首份通諭《偉大的人性》（Magnifica Humanitas），其中將AI及其對人類社會的影響列為重要議題，呼籲建立更完善的監管及倫理框架。他也主張AI發展速度應與安全措施及社會治理能力相互配合。 教宗表示，梵蒂岡目前正推動相關研究與對話，希望邀集政治領袖、AI產業人士及社會團體共同討論如何確保AI發展不至於危及人類，或讓人類在重要決策中被排除在外。 良十四世最後表示，自己對尋找AI風險的解決方案仍「相對樂觀」，認為只要各方願意撇開權力競逐及「誰先取得優勢」的考量，仍有可能透過國際合作及公共討論，尋找兼顧科技發展與人類安全的方式。