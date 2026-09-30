美國航母艦載機降落出事　兩機師彈射獲救4水兵受傷

美國海軍「艾森豪威爾號」航空母艦（USS Dwight D. Eisenhower）29日在維珍尼亞州外海執行艦載機回收時發生意外，2名海軍飛行員在軍機降落過程中緊急彈射，隨後由搜救人員救回；另有4名艦上水兵受傷，其中一人被送往諾福克地區醫院接受治療。

美國海軍表示，事件發生於28日，當時艾森豪威爾號正在維吉尼亞州外海執行航空器回收作業。海軍以「意外事件」（mishap）描述事故，2名隸屬第3航母航空聯隊（Carrier Air Wing 3）的飛行員成功彈射，並由搜救人員尋獲，之後返回航艦接受醫療評估。