美國航母艦載機降落出事　兩機師彈射獲救4水兵受傷

美國海軍「艾森豪威爾號」航空母艦（USS Dwight D. Eisenhower）29日在維珍尼亞州外海執行艦載機回收時發生意外，2名海軍飛行員在軍機降落過程中緊急彈射，隨後由搜救人員救回；另有4名艦上水兵受傷，其中一人被送往諾福克地區醫院接受治療。
美國海軍表示，事件發生於28日，當時艾森豪威爾號正在維吉尼亞州外海執行航空器回收作業。海軍以「意外事件」（mishap）描述事故，2名隸屬第3航母航空聯隊（Carrier Air Wing 3）的飛行員成功彈射，並由搜救人員尋獲，之後返回航艦接受醫療評估。
傷者沒有生命危險
海軍指出，事故同時造成4名艦上人員受傷，傷者均接受醫療處置，其中一名水兵因傷被送往維珍尼亞州諾福克地區（Norfolk）的醫院。海軍表示這名傷者的傷勢沒有生命危險。
目前官方尚未公布涉事軍機的具體型號，也沒有說明軍機在事故中受到何種程度的損害，或進一步透露事故發生的確切原因。海軍表示，相關細節仍在調查中。
航母戰力重要部分
艾森豪威爾號是美國海軍尼米茲級核動力航空母艦，1977年服役，至今仍是美國海軍航母戰力的重要組成部分。此次事故發生於航艦執行艦載機回收期間，目前尚未有消息顯示事故涉及敵對行動。
目前2名飛行員已安全返回航艦並接受檢查，4名受傷水兵也已接受醫療處置。美國海軍仍在調查事故原因及涉事軍機的後續狀況。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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