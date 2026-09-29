東京連續34天降雨創140年紀錄 日照不足賞楓季或延後

受到鋒面持續停留影響，日本從西日本到東日本的廣泛地區周二(29日)仍持續降雨。東京都心從8月27日起連續34天降雨，打破2019年創下的33天紀錄，成為自1886年開始統計以來最長的連續降雨紀錄。而日照不足，可能令賞楓季延後。
日本經濟新聞、每日新聞等媒體報道，氣象廳指出，今年長時間降雨的主因是鋒面持續停留在本州附近，溫暖潮濕的空氣不斷流入，加上接連有颱風靠近，使降雨量進一步增加。
截至9月27日，東京都心9月累計降雨量達621.5毫米，是往年平均的近3倍，也逼近1958年9月創下的單月最高紀錄670.9毫米。
9月1日至27日的日照時間僅45.8小時，是有統計以來第二少。若以9月前20天來看，東京都心累計日照時間僅25.2小時，只有往年平均的29%。
氣象廳預測，關東地區周三(30日)仍可能降雨，東京都心連續降雨天數可能再刷新紀錄。日本各地日照少、降雨多，預計也將持續至9月底左右。
賞楓季即將來臨，日本國立環境研究所生態學主任研究員小出大表示，楓葉容易受到氣溫、降雨量等多項因素影響，如果日照持續不足，最佳賞楓期可能延後，葉片顏色也可能較往年黯淡。
遊客安排秋季賞楓行程時，便需密切注意各地紅葉最新生長情況以及氣象變化等。
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