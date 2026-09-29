東京連續34天降雨創140年紀錄 日照不足賞楓季或延後

受到鋒面持續停留影響，日本從西日本到東日本的廣泛地區周二(29日)仍持續降雨。東京都心從8月27日起連續34天降雨，打破2019年創下的33天紀錄，成為自1886年開始統計以來最長的連續降雨紀錄。而日照不足，可能令賞楓季延後。

日本經濟新聞、每日新聞等媒體報道，氣象廳指出，今年長時間降雨的主因是鋒面持續停留在本州附近，溫暖潮濕的空氣不斷流入，加上接連有颱風靠近，使降雨量進一步增加。

截至9月27日，東京都心9月累計降雨量達621.5毫米，是往年平均的近3倍，也逼近1958年9月創下的單月最高紀錄670.9毫米。