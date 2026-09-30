美國40歲摔角明星猝死　觀眾曾指肌肉不自然膨脹

《紐約郵報》報道，當地時間27日下午4時許，有人發現賽特力倒臥在一處地中海餐廳停車場內的車上，失去呼吸心跳，目擊者趕緊到餐廳求助並報警，但救護人員抵達現場後，仍回天乏術，確認賽特力已不幸過世。

前WWE摔角巨星賽特力（Pac，Benjamin Satterley）剛參加完全菁英摔角（All Elite Wrestling，AEW）付費賽事芝加哥「All Out」開幕戰，沒想到他在高強度比賽之後驚傳猝逝，享年40歲，AEW創辦人兼總裁Tony Khan證實死訊。

有人懷疑用藥過度猝死

據報，賽特力生前曾效力於WWE，當時擂台名為「Neville」，之後轉戰AEW，他是高飛型摔角選手，必殺技「天行神箭」（Red/Black Arrow）廣受觀眾好評，但他後來飽受傷勢所苦，於是他轉型朝力量型打法發展，並增重、增肌，只是2025年有觀眾發現他肌肉「爆筋」且不自然膨脹，直到這次打完比賽猝逝，有人懷疑賽特力是用藥過度造成猝死。

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