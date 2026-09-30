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出版：2026-Sep-30 09:45
更新：2026-Sep-30 09:45

烏干達土柔王國新聞主播繼位登基　王太后質疑正當性

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烏干達土柔王國新國王愛德華·魯基迪·尼亞邦戈一世（左）參加教堂彌撒，他登基後將在29日稍晚公開亮相。（圖／路透）

烏干達土柔王國新國王愛德華·魯基迪·尼亞邦戈一世（左）參加教堂彌撒，他登基後將在29日稍晚公開亮相。（圖／路透）

烏干達的土柔王國（Tooro Kingdom）新國王登基，預計29日稍晚會向民眾正式亮相，然而然而，這場加冕儀式卻因王室內部爭議而蒙上陰影，王太后公開質疑新王的繼承正當性。

稱前國王留有一名幼子

《紐約郵報》報道，土柔王國的前任國王、34歲的歐尤·尼巴因巴（Oyo Nyimba）1995年以3歲稚齡登基為王，曾是全球最年輕的在位君主，但他在2026年8月期間癌逝，由於沒有留下公開確認的繼承人，掀起一場王位繼承風暴，且未因王國統治家族Babiito的長老選出新王而落幕。

王太后公開表示，前國王留有一名幼子，只是身份沒有公開，會在未來的「適當時機」揭露，加上社交平台近期流傳據說是這名王子的照片，讓前國王的支持者堅信王位所屬另有其人。

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「王國遵循的規範」

如今Babiito長老已經在眾多具備資格的王子中，拔擢了愛德華·魯基迪·基賈南戈馬（Edward Rukidi Kijanangoma）為新王，他原先是公營電視台「烏干達廣播公司」（Uganda Broadcasting Corp.）的主播與編輯，未來將以王號「愛德華·魯基迪·尼亞邦戈一世」（Edward Rukidi Nyabongo）統治土柔王國。

對此，烏干達政治評論家表示，Babiito長老選擇尼亞邦戈一世為王，反映出王國既有的制度與傳統。評論家指出，就算部分決定不受所有人歡迎：「他們已經表明，這些就是王國遵循的規範」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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