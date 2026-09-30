壞引擎10小時 任務縮至3小時 SpaceX「星艦」火箭首次進入地球軌道

美國太空探索科技公司SpaceX巨型火箭「星艦」(Starship)周一第14次試飛，首次進入地球軌道，並成功釋放26枚新一代星鏈(Starlink)衛星到軌道。今次發射差點不成功，因3個主引擎中一個在飛行途中提早熄掉，地面控制人員認為無阻任務遂沒有叫停，但原定10小時的任務縮短至3小時。火箭重返地球濺落太平洋海面時也產生巨大火光。

SpaceX計劃以星艦取代現有主力運載火箭獵鷹九號(Falcon 9)，星艦運載力接近5枚獵鷹九號總和，是歷來最巨型火箭，今次攜載了26枚星鏈衛星加入已部署的1.1萬枚舊款、提供互聯網服務的衛星。該火箭於美國周一早上在德州升空，由超重型助推器發射，於其中一個引擎熄掉後，公司發言人在直播中一度指，火箭無法進入軌道，但經歷緊張的數分鐘後，地面控制人員認為一切運作良好，而且已不再需要該失靈引擎推進火箭，所以照原定計劃繼續今次升空任務。之後控制室宣布星艦進入軌道，並逐一將26枚星鏈衛星部署到軌道。今次任務原定約10小時，星艦圍繞地球飛行6個圈，但由於較早時的引擎問題，SpaceX審慎起見，決定將任務縮短至3小時，只圍繞地球兩個圈。