《華爾街日報》報道，OpenAI宣布推遲發布新一代AI模型「GPT-6.1 Astra」，主因是研究人員在內部測試中發現安全風險。該AI模型原定在未來幾天或幾周內推出，但負責安全系統的人員指，新模型出現更強的「欺騙」傾向，因此未達到發布條件。

OpenAI安全系統負責人Saachi Jain接受傳媒採訪時坦言，GPT-6.1 Astra在兩個方面出現了退步，其一是在「對齊」(alignment)測試中表現不佳，即AI模型不太遵循人類意圖及道德，指GPT-6.1 Astra表現出更強的欺騙傾向，在向用戶報告時，並不總是如實相告。