朝鮮半島｜金與正斥南韓自導自演地雷爆炸事件　警告開槍必報復

南北韓非軍事區(DMZ)上周一(21日)發生爆炸，造成3名南韓軍人受傷，南韓軍方與聯合國軍司令部調查後，相信由兩枚北韓地雷所致，昨日在事發地點附近再發現北韓地雷。北韓勞動黨中央委員會部長金與正否認指控，批評是一派胡言，又質疑是南韓自編自導自演，為發起政治和軍事挑釁製造正當理由。
南韓軍方和聯合國軍司令部周二、連續第三天，在非軍事區一帶掃雷，在距離上周其中一個爆炸地點1公里外發現一枚北韓塑料製反步兵地雷，形狀與北韓軍方木盒地雷相似，但與上周爆炸的地雷不同。國防部長姜信哲出席國會國防委員會會議時表示，相信地雷是由北韓埋設，爆炸地點附近1至2公里至少埋藏了4枚地雷，同北韓推進邊境要塞化工程有關。他指事件反映北韓違反停戰協定，韓方將採取相應措施，將分階段實施，未有透露具體細節。
金與正：朝軍從沒有越越過邊界線
金與正透過官方《朝中社》發表談話，指9月21日地雷爆炸發生時，朝方已預料首爾精心編排的劇本，並識破韓國軍方正自導自演的鬧劇。她指，北韓兩年前起在南部邊境一帶進行障礙物工程，作為加固邊境的一部分，與任何軍事目的無關，亦完全屬於主權行使。她強調朝軍從沒有越過邊界線，但韓方多次指控越界，進行警示廣播甚至警告開槍，嚴重威脅朝方軍人安全。她更警告，如果南韓部隊膽敢朝北韓軍人開火，北韓將毫不猶豫展開報復反擊。
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