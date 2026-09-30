特朗普與科企簽署AI規管協議　表明不想與中國合作發展AI

在美國多間人工智能(AI)業界巨頭近期呼籲放慢AI發展步伐，政府加強監管後，美國總統特朗普周二(29日)在白宮東廳同一批AI、科技及社交平台企業高層進行午餐會，並簽署一項規管協議。特朗普亦表明不打算與中國共同發展AI技術，他強調美國在這方面領先中國及其他國家，希望繼續保持領先地位。

相關AI規管協議僅得一頁紙，訂明企業有責任確保所發展的技術安全，並建立機制確保AI模型按預期運作。企業須採取4方面管控措施，包括與外部審計機構或評估方合作，對企業的管控措施進行獨立評估；於董事會設立獨立委員會，負責監督相關工作；建立內部管控機制，防止AI模型在訓練期間入侵其他系統；以及要確保各項管控措施，按預期運作。參與的企業亦會定期舉行會議，制定相關標準，以提升系統的安全性。