特朗普與科企簽署AI規管協議　表明不想與中國合作發展AI

在美國多間人工智能(AI)業界巨頭近期呼籲放慢AI發展步伐，政府加強監管後，美國總統特朗普周二(29日)在白宮東廳同一批AI、科技及社交平台企業高層進行午餐會，並簽署一項規管協議。特朗普亦表明不打算與中國共同發展AI技術，他強調美國在這方面領先中國及其他國家，希望繼續保持領先地位。
相關AI規管協議僅得一頁紙，訂明企業有責任確保所發展的技術安全，並建立機制確保AI模型按預期運作。企業須採取4方面管控措施，包括與外部審計機構或評估方合作，對企業的管控措施進行獨立評估；於董事會設立獨立委員會，負責監督相關工作；建立內部管控機制，防止AI模型在訓練期間入侵其他系統；以及要確保各項管控措施，按預期運作。參與的企業亦會定期舉行會議，制定相關標準，以提升系統的安全性。
特朗普：考慮成立10人委員會監管AI
特朗普表示，與會者普遍明白、亦有進行強而有力的自我監管，雖然協議屬自願性質，但仍具道德約束力，可以提供保護，形容某程度上等同憲法，並強調政府機構亦會進行監管，正考慮成立一個由10人委員會進行監管。特朗普表明，他的政府絕不會扼殺人工智能這項將會超越工業革命的技術發展，強調美國在這方面領先中國及其他國家，希望繼續保持領先地位。他其後將簽署文件，在官方文件上將人工智能(AI)改稱超級智能(Super Intelligence)。
特朗普在華盛頓歷史建築安德魯梅隆禮堂，出席華府發布一款聊天機械人應用程式的啟動禮並發言，指上周同國事訪美的國家主席習近平會談時，討論到人工智能問題，但談得不多，他表示，不想同習近平在人工智能領域進行任何形式合作的可能性，他說，雙方一旦合作將令美國企業更難發展出比中國更好的AI產品，令中國立即獲得美方掌握而他們不知道的信息。
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