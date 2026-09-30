馬來西亞出租套房火災　消防：疑與充氣娃娃充電有關

馬來西亞馬六甲一處出租套房29日中午冒出濃煙，消防隊破門滅火時，發現起火點是正在燃燒的床墊，床上竟放着一具正在充電中的電動充氣娃娃。
吊扇因高溫部分熔化
火警現場位於榴槤洞葛柏林明哈摩利花園一處住宅，起火房間當時沒有住人，因此沒有傳出人員受困或傷亡。消防人員完成灌救後檢查屋內狀況，發現床墊已被燒毀，房內吊扇也因高溫嚴重受損，部分甚至熔化。
消防人員進一步查看起火位置時，在床上發現一件疑似處於充電狀態的成人情趣用品，由於該物品位在火勢發生區域附近，是否與火警有關，成為後續調查方向之一。不過目前仍沒有證據能確認就是充電設備引發火勢，確切原因仍須由調查人員釐清。
正嘗試聯繫相關住戶
當地消防局指出，29日中午12時55分接獲住宅冒煙起火通報，亞羅牙也消防局隨即派出一輛消防車及1輛救護車，出動9名人員前往處理。消防隊抵達後迅速展開搶救，避免火勢擴大，並於下午1時59分確認火勢受到控制。
救援行動在下午2時03分告一段落，消防人員隨後撤離現場返回駐地。當局目前正嘗試聯繫相關住戶，以了解火警發生前房內使用電器及充電設備的情況，至於實際財物損失及起火原因，仍待後續調查確認。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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