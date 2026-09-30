馬來西亞出租套房火災　消防：疑與充氣娃娃充電有關

警消破門時發現起火點是床墊，當下正放着一具充電中的充氣娃娃。（圖／翻攝當地轄區消防隊社群）

馬來西亞馬六甲一處出租套房29日中午冒出濃煙，消防隊破門滅火時，發現起火點是正在燃燒的床墊，床上竟放着一具正在充電中的電動充氣娃娃。

吊扇因高溫部分熔化

火警現場位於榴槤洞葛柏林明哈摩利花園一處住宅，起火房間當時沒有住人，因此沒有傳出人員受困或傷亡。消防人員完成灌救後檢查屋內狀況，發現床墊已被燒毀，房內吊扇也因高溫嚴重受損，部分甚至熔化。

消防人員進一步查看起火位置時，在床上發現一件疑似處於充電狀態的成人情趣用品，由於該物品位在火勢發生區域附近，是否與火警有關，成為後續調查方向之一。不過目前仍沒有證據能確認就是充電設備引發火勢，確切原因仍須由調查人員釐清。