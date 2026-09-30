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出版：2026-Sep-30 11:45
更新：2026-Sep-30 11:45

馬來西亞出租套房火災　消防：疑與充氣娃娃充電有關

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警消破門時發現起火點是床墊，當下正放着一具充電中的充氣娃娃。（圖／翻攝當地轄區消防隊社群）

警消破門時發現起火點是床墊，當下正放着一具充電中的充氣娃娃。（圖／翻攝當地轄區消防隊社群）

馬來西亞馬六甲一處出租套房29日中午冒出濃煙，消防隊破門滅火時，發現起火點是正在燃燒的床墊，床上竟放着一具正在充電中的電動充氣娃娃。

吊扇因高溫部分熔化

火警現場位於榴槤洞葛柏林明哈摩利花園一處住宅，起火房間當時沒有住人，因此沒有傳出人員受困或傷亡。消防人員完成灌救後檢查屋內狀況，發現床墊已被燒毀，房內吊扇也因高溫嚴重受損，部分甚至熔化。

消防人員進一步查看起火位置時，在床上發現一件疑似處於充電狀態的成人情趣用品，由於該物品位在火勢發生區域附近，是否與火警有關，成為後續調查方向之一。不過目前仍沒有證據能確認就是充電設備引發火勢，確切原因仍須由調查人員釐清。

警消破門時發現起火點是床墊，當下正放着一具充電中的充氣娃娃。（圖／翻攝當地轄區消防隊社群）

警消破門時發現起火點是床墊，當下正放着一具充電中的充氣娃娃。（圖／翻攝當地轄區消防隊社群）

正嘗試聯繫相關住戶

當地消防局指出，29日中午12時55分接獲住宅冒煙起火通報，亞羅牙也消防局隨即派出一輛消防車及1輛救護車，出動9名人員前往處理。消防隊抵達後迅速展開搶救，避免火勢擴大，並於下午1時59分確認火勢受到控制。

救援行動在下午2時03分告一段落，消防人員隨後撤離現場返回駐地。當局目前正嘗試聯繫相關住戶，以了解火警發生前房內使用電器及充電設備的情況，至於實際財物損失及起火原因，仍待後續調查確認。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

使用電子產品或外置充電器（尿袋）安全須知｜資料來源︰消防處（am730製圖） 使用電子產品或外置充電器（尿袋）安全須知｜不要將火牛長期接駁電源，使用後應隨即拔走插頭（am730製圖） 使用電子產品或外置充電器（尿袋）安全須知｜如發現火牛在操作時發出高溫，應立即拔走插頭並關閉電源（am730製圖） 使用電子產品或外置充電器（尿袋）安全須知｜為外置充電器充電時，不要同時利用該充電器為其他裝置充電，以免充電器超出負荷（am730製圖） 使用電子產品或外置充電器（尿袋）安全須知｜避免讓外置充電器受到碰撞擠壓，否則零件可能鬆脫或移位，引起短路或燃燒（am730製圖）
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