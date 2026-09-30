16歲少年巴士上遭輪姦　10名男同學被捕震驚全國(有片)

秘魯一間幾乎由海軍軍官子女就讀的學校Liceo Naval Almirante Guise，近日驚傳一名16歲男學生在巴士上遭到同學輪姦，事件令全國震驚，總統指示對案件進行嚴格調查，當局至今已拘捕10名青少年。

綜合報道，事發於當地本月15日，受害人在足球隊比賽結束後搭車回家途中，被多名男同學輪流侵犯，當時巴士司機、一名教師和足球教練均在車上。受害人回家後，其父母察覺有異在詢問下揭發事件，翌日報案。事件曝光後震驚全國，驚動秘魯總統藤森惠子，她指示對案件展開嚴格且迅速的調查，同時也強調任何罪犯都將受到法律嚴懲。當局隨即拘捕10名未成年少年，利馬法院已裁定其中6名未成年疑犯羈押4個月等候審判。秘魯海軍表示，已暫停多名學校員工和管理人員的職務，等待後續調查結果出爐，並強調當局嚴正反對任何侵犯學生的行為。