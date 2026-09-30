16歲少年巴士上遭輪姦　10名男同學被捕震驚全國(有片)

秘魯一間幾乎由海軍軍官子女就讀的學校Liceo Naval Almirante Guise，近日驚傳一名16歲男學生在巴士上遭到同學輪姦，事件令全國震驚，總統指示對案件進行嚴格調查，當局至今已拘捕10名青少年。
綜合報道，事發於當地本月15日，受害人在足球隊比賽結束後搭車回家途中，被多名男同學輪流侵犯，當時巴士司機、一名教師和足球教練均在車上。受害人回家後，其父母察覺有異在詢問下揭發事件，翌日報案。事件曝光後震驚全國，驚動秘魯總統藤森惠子，她指示對案件展開嚴格且迅速的調查，同時也強調任何罪犯都將受到法律嚴懲。當局隨即拘捕10名未成年少年，利馬法院已裁定其中6名未成年疑犯羈押4個月等候審判。秘魯海軍表示，已暫停多名學校員工和管理人員的職務，等待後續調查結果出爐，並強調當局嚴正反對任何侵犯學生的行為。
疑犯父親稱孩子們只是玩耍但失控
其中1名疑犯的父親呼籲媒體不要摧毀涉案孩子們的生活，聲稱當時他們只是在巴士上玩耍，詎料情況失控，即使他亦認為加害者必須付出代價。受害人母親痛批這根本不是同學間的打鬧，而是強姦、性侵。受害人代表律師透露，這些未成年嫌犯將受到少年法審判，若罪名成立將面臨6至8年刑期。
報道引述專家指出，事件呈現出秘魯的文化問題，亦即暴力行為被正常化，並透過征服他人來展現男性氣質。秘魯今年1月至8月為止，學生性暴力案件共有1,198宗，和去年同期885宗相比增加了35％。
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