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出版：2026-Sep-30 14:15
更新：2026-Sep-30 14:15

賽馬「奧地利畫家」處女賽即奪冠　名字惹怒猶太人被逼改名(有片)

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賽馬「奧地利畫家」處女賽即奪冠，名字惹怒猶太人被逼改名。(快樂腳，前名「奧地利畫家」。X)

賽馬「奧地利畫家」處女賽即奪冠，名字惹怒猶太人被逼改名。(快樂腳，前名「奧地利畫家」。X)

美國賽馬圈近期出現一匹名為「奧地利畫家」(Austrian Painter)的2歲超級新星賽馬，周一(28日)在印第安納波利斯賽馬場(Horseshoe Indianapolis)出道就奪冠，但網上熱議的並非牠得到冠軍，而是牠的名字被認為是在暗指希特拉(Adolf Hitler)。美國賽馬俱樂部在接獲投訴後，下令馬匹更改名字。

綜合報道，這匹名為「奧地利畫家」的賽馬在出道賽中拿下冠軍，但由於希特拉出生於奧地利，一戰前是維也納的職業畫家，許多人常在網路上使用「奧地利畫家」一詞作暗語來討論希特拉，以規避內容審核機制。賽馬俱樂部(Jockey Club)隨後收到該馬名的投訴。涉事馬主Scott Herbertson雖然否認「奧地利畫家」意指希特拉，聲稱名字靈感來自奧地利知名畫家Gustav Klimt。但根據賽馬俱樂部紀錄顯示在2025 年 11 月 6 日從提交的6個候選名單中批准了「奧地利畫家」這個名字，其餘備選名稱均被標註為「未審核」，其中兩個名字分別為「我的奮鬥」(My Struggle)與「布勞瑙之星」(Braunau Star)，同樣與希特勒密切相關。「我的奮鬥」是希特拉自傳《Mein Kampf》的英文譯名；而布勞瑙(Braunau am Inn)則是希特拉在奧地利的出生地。

「奧地利畫家」的後備選名「我的奮鬥」(My Struggle)是希特拉自傳《Mein Kampf》的英文譯名。(X) 「快樂腳」首戰即贏，為其馬主從38,500美元的總獎金中贏得23,100美元。(X) 「奧地利畫家」處女賽即奪冠後與騎師及馬主等合照。(X)

馬主過去極右派言論被挖出

賽馬俱樂部認定「奧地利畫家」違反命名規則，該規則禁止可能基於膚色、信仰、殘疾、族裔、性別、國籍、種族、宗教、政治或性取向等因素而具有冒犯性或威脅性的名稱，因此將「奧地利畫家」更名為「快樂腳」(Merrylegs)。有猶太裔馬主批評，「除非你對二戰一無所知，否則不可能不明白這傢伙想幹甚麼」，他強調這個名字與希特拉的關聯相當明顯，質疑名稱為何能通過審核，認為賽馬俱樂部應把Scott Herbertson的馬主執照吊銷。

Scott Herbertson隨後亦被挖出過往的極右派言論，以及支持白人至上主義者的相關發言。至於「快樂腳」首戰即贏，為其馬主從38,500美元的總獎金中贏得23,100美元。

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