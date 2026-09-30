美國賽馬圈近期出現一匹名為「奧地利畫家」(Austrian Painter)的2歲超級新星賽馬，周一(28日)在印第安納波利斯賽馬場(Horseshoe Indianapolis)出道就奪冠，但網上熱議的並非牠得到冠軍，而是牠的名字被認為是在暗指希特拉(Adolf Hitler)。美國賽馬俱樂部在接獲投訴後，下令馬匹更改名字。

綜合報道，這匹名為「奧地利畫家」的賽馬在出道賽中拿下冠軍，但由於希特拉出生於奧地利，一戰前是維也納的職業畫家，許多人常在網路上使用「奧地利畫家」一詞作暗語來討論希特拉，以規避內容審核機制。賽馬俱樂部(Jockey Club)隨後收到該馬名的投訴。涉事馬主Scott Herbertson雖然否認「奧地利畫家」意指希特拉，聲稱名字靈感來自奧地利知名畫家Gustav Klimt。但根據賽馬俱樂部紀錄顯示在2025 年 11 月 6 日從提交的6個候選名單中批准了「奧地利畫家」這個名字，其餘備選名稱均被標註為「未審核」，其中兩個名字分別為「我的奮鬥」(My Struggle)與「布勞瑙之星」(Braunau Star)，同樣與希特勒密切相關。「我的奮鬥」是希特拉自傳《Mein Kampf》的英文譯名；而布勞瑙(Braunau am Inn)則是希特拉在奧地利的出生地。