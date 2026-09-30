賽馬「奧地利畫家」處女賽即奪冠　名字惹怒猶太人被逼改名(有片)

美國賽馬圈近期出現一匹名為「奧地利畫家」(Austrian Painter)的2歲超級新星賽馬，周一(28日)在印第安納波利斯賽馬場(Horseshoe Indianapolis)出道就奪冠，但網上熱議的並非牠得到冠軍，而是牠的名字被認為是在暗指希特拉(Adolf Hitler)。美國賽馬俱樂部在接獲投訴後，下令馬匹更改名字。
綜合報道，這匹名為「奧地利畫家」的賽馬在出道賽中拿下冠軍，但由於希特拉出生於奧地利，一戰前是維也納的職業畫家，許多人常在網路上使用「奧地利畫家」一詞作暗語來討論希特拉，以規避內容審核機制。賽馬俱樂部(Jockey Club)隨後收到該馬名的投訴。涉事馬主Scott Herbertson雖然否認「奧地利畫家」意指希特拉，聲稱名字靈感來自奧地利知名畫家Gustav Klimt。但根據賽馬俱樂部紀錄顯示在2025 年 11 月 6 日從提交的6個候選名單中批准了「奧地利畫家」這個名字，其餘備選名稱均被標註為「未審核」，其中兩個名字分別為「我的奮鬥」(My Struggle)與「布勞瑙之星」(Braunau Star)，同樣與希特勒密切相關。「我的奮鬥」是希特拉自傳《Mein Kampf》的英文譯名；而布勞瑙(Braunau am Inn)則是希特拉在奧地利的出生地。
馬主過去極右派言論被挖出
賽馬俱樂部認定「奧地利畫家」違反命名規則，該規則禁止可能基於膚色、信仰、殘疾、族裔、性別、國籍、種族、宗教、政治或性取向等因素而具有冒犯性或威脅性的名稱，因此將「奧地利畫家」更名為「快樂腳」(Merrylegs)。有猶太裔馬主批評，「除非你對二戰一無所知，否則不可能不明白這傢伙想幹甚麼」，他強調這個名字與希特拉的關聯相當明顯，質疑名稱為何能通過審核，認為賽馬俱樂部應把Scott Herbertson的馬主執照吊銷。
Scott Herbertson隨後亦被挖出過往的極右派言論，以及支持白人至上主義者的相關發言。至於「快樂腳」首戰即贏，為其馬主從38,500美元的總獎金中贏得23,100美元。
Racehorse wins debut — sparks backlash over name: ‘AUSTRIAN PAINTER’— RT (@RT_com) September 28, 2026
Owner argued name had nothing to do with Hitler and honored Gustav Klimt
But when it was revealed he previously submitted ‘MY STRUGGLE’ and ‘BRAUNAU STAR,’ Jockey Club became doubtful
He is now ‘MERRYLEGS’ pic.twitter.com/yGlmrvLVc0