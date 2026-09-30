伊朗局勢｜250萬里亞爾僅兌1美元　伊貨幣貶值創新低

伊朗貨幣里亞爾（rial）29日再創歷史新低，德黑蘭市場交易價格一度跌至1美元兌逾250萬里亞爾。美聯社報道，里亞爾持續走貶，反映伊朗經濟在戰事、國際制裁及美國海上封鎖等多重壓力下進一步惡化。 這是里亞爾自9月2日跌至約220萬里亞爾兌1美元後，再度刷新紀錄，前後僅相隔27天。伊朗經濟多年來已受到國際制裁影響，而今年2月戰事爆發後，美國對伊朗石油實施海上封鎖，並進一步加強制裁，使伊朗經濟面臨更大壓力。 與此同時，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）表示，伊朗與美國之間透過第三方進行的間接談判正在變得「更加嚴肅」，目前討論焦點集中在重新開放霍爾木茲海峽。

談判正變得「更加嚴肅」 阿拉格齊日前在紐約出席聯合國大會相關活動後，與卡塔爾及巴基斯坦方面的斡旋人士會面。他表示，卡塔爾方面預計將再次向美方轉達相關訊息，待取得美國回應後，伊朗將據此作出決定。美國及相關官員也證實，斡旋人士正試圖促成雙方達成協議，以結束戰事並重新開放霍爾木茲海峽。 不過，談判仍存在重大分歧。伊朗此前提出，若美國解除對伊朗港口的封鎖、解凍伊朗遭凍結資產並豁免伊朗石油出口相關制裁，伊朗可在7天內重新開放霍爾木茲海峽，但美國總統特朗普已拒絕這項方案。

霍爾木茲海峽的安全情勢也持續受到關注。英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）29日表示，一艘貨船日前航經霍爾木茲海峽時遭「不明投射物」擊中並起火，火勢隨後被撲滅，船員均安全，船隻之後仍繼續航行。目前尚無任何一方宣稱對事件負責。

此外，美國政府29日宣布對10名個人及實體實施新制裁，對象分布於伊朗、香港及巴基斯坦。美方指控相關人士涉及為伊朗國防部採購武器及武器零組件，並表示制裁旨在切斷伊朗軍事供應鏈的金融管道。 另一方面，伊朗革命衛隊發言人穆赫比（Hossein Mohebbi）29日在德黑蘭呼籲美國民眾向政府施壓，要求結束對伊朗的戰爭。他並指責美國以伊朗核計劃為由，企圖削弱伊朗經濟。 在區域能源方面，沙特阿拉伯一條重要的東西向輸油管線也已恢復運作。這條管線本月稍早遭到攻擊後一度停擺，目前運量已接近遭攻擊前的水準，預計數周內恢復滿載。該管線可將沙特東部油田及處理設施的原油輸送至紅海沿岸港口，以降低對霍爾木茲海峽航運的依賴。