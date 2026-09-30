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出版：2026-Sep-30 15:45
更新：2026-Sep-30 15:45

出生僅4天小象被大水沖走　漁民划船狂追4公里　母子重逢激動緊抱(有片)

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出生僅4天小象被大水沖走，漁民划船狂追4公里，母子重逢激動緊抱。(X)

出生僅4天小象被大水沖走，漁民划船狂追4公里，母子重逢激動緊抱。(X)

印度西孟加拉邦早前一場突如其來暴雨，令剛出生幾天的野生小象與媽媽失散，當地漁民在河中驚見小象湍急水流中掙扎，奮力划船狂追4公里，終於讓母子最後平安重逢，過程令不少網民感動。

綜合報道，有漁民在特斯塔河(Teesta River)發現牠在湍急水流中掙扎，隨即通知印度森林局人員，同時划著小船追趕，展開救援，小象幾呼被水淹沒，幸漁民及時將船划到牠的身旁，將牠拉到船上，當時小象經已筋竭力疲，漁民之後將小象轉交森林人員。森林人員開始沿河尋找小象的母親的位置，最後在上游數公里處發現母象。接下來花近2個小時，設法將小象安全地引導去牠的媽媽面前，讓這對失散的母子重聚。

小象被發現在湍急水流中掙扎。(X) 小象幾呼被水淹沒，幸漁民及時將船划到牠的身旁。(X) 當時小象經已筋竭力疲，漁民之後將小象轉交森林人員。(X) 當時小象經已筋竭力疲，漁民之後將小象轉交森林人員。(X) 好心的5名漁民們出手救回小象。(X) 小象一度因害怕而掙紮。(X) 森林人員最終在適當位置解開小象腳上的繩索，不斷引導及推動小象望向遠處的母象。(X) 母象重遇自己的孩子時，亦立刻發出叫聲朝牠走去。(X) 母象用鼻子將牠拉至兩腳之間「抱著」，輕輕觸碰並替牠沖洗身體，隨後開始哺乳。(X) 母象用鼻子將牠拉至兩腳之間「抱著」，輕輕觸碰並替牠沖洗身體，隨後開始哺乳。(X) 母子確認彼此後，最後一起回到更大的象群。(X)

母象與孩子重逢不禁呼叫激動

網上影片顯示，小象一度因害怕而掙紮，森林人員最終在適當位置解開小象腳上的繩索，不斷引導及推動小象望向遠處的母象，當小象看到媽媽後立即向牠走去，母象重遇自己的孩子時，亦立刻發出叫聲朝牠走去，確認小象平安後更跑上前，用鼻子將牠拉至兩腳之間「抱著」，輕輕觸碰並替牠沖洗身體，隨後開始哺乳。母子確認彼此後，最後一起回到更大的象群。印度森林局官員Mudit Kumar Verma表示，相信小象早前因「強勁水流」被沖走約4.8公里，所幸在當地漁民協助下成功獲救。不少網民對這隻才出生幾天的小象，經歷了一場驚險旅程，都為牠與母親最終重逢的結局感到溫暖，亦讚揚漁民們出手相助。

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