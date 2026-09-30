出生僅4天小象被大水沖走　漁民划船狂追4公里　母子重逢激動緊抱(有片)

印度西孟加拉邦早前一場突如其來暴雨，令剛出生幾天的野生小象與媽媽失散，當地漁民在河中驚見小象湍急水流中掙扎，奮力划船狂追4公里，終於讓母子最後平安重逢，過程令不少網民感動。
綜合報道，有漁民在特斯塔河(Teesta River)發現牠在湍急水流中掙扎，隨即通知印度森林局人員，同時划著小船追趕，展開救援，小象幾呼被水淹沒，幸漁民及時將船划到牠的身旁，將牠拉到船上，當時小象經已筋竭力疲，漁民之後將小象轉交森林人員。森林人員開始沿河尋找小象的母親的位置，最後在上游數公里處發現母象。接下來花近2個小時，設法將小象安全地引導去牠的媽媽面前，讓這對失散的母子重聚。
母象與孩子重逢不禁呼叫激動
網上影片顯示，小象一度因害怕而掙紮，森林人員最終在適當位置解開小象腳上的繩索，不斷引導及推動小象望向遠處的母象，當小象看到媽媽後立即向牠走去，母象重遇自己的孩子時，亦立刻發出叫聲朝牠走去，確認小象平安後更跑上前，用鼻子將牠拉至兩腳之間「抱著」，輕輕觸碰並替牠沖洗身體，隨後開始哺乳。母子確認彼此後，最後一起回到更大的象群。印度森林局官員Mudit Kumar Verma表示，相信小象早前因「強勁水流」被沖走約4.8公里，所幸在當地漁民協助下成功獲救。不少網民對這隻才出生幾天的小象，經歷了一場驚險旅程，都為牠與母親最終重逢的結局感到溫暖，亦讚揚漁民們出手相助。
🐘— West Bengal Forest Department (@ForestDeptWB) September 25, 2026
A 3-4 day-old elephant calf was swept nearly 5 km downstream by the strong currents of the Teesta River.
Baikunthapur forest division team, with the invaluable help of compassionate local fishermen, rescued the drowning calf and successfully reunited it with its mother. pic.twitter.com/UjiqbrWKOS