緬甸軍方空襲若開邦釀50死　聯合國：高度關注

緬甸軍方日前在西部若開邦（Rakhine State）皎道鎮（Kyauktaw）附近發動空襲，據當地武裝組織及救援人士通報，造成至少50人死亡、58人受傷，多人傷勢嚴重。聯合國對事件表達高度關注，並警告若開邦持續發生暴力衝突，目前難民及其他流離失所人士難以回到原屬居住地方。 空襲於9月28日發生，目標區域位於靠近孟加拉邊境的皎道鎮。當地由若開軍（Arakan Army）控制。若開軍表示，空襲造成至少50人死亡、58人受傷；當地人道救援工作者也證實相關傷亡數字。救援人員在現場尋獲多具遺體，據報死者包括婦女及兒童。

聯合國指出，空襲發生時正值市集人潮眾多的時段。聯合國人權事務高級專員辦公室表示，遭襲市集擁有超過200間商店，小販及民眾來自若開族、羅興亞族、印度教徒及戴因奈特族（Daingnet）等不同社群，預計傷亡人數仍可能進一步增加。 聯合國強烈譴責 若開軍明言將報復 聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）強烈譴責這起攻擊，呼籲緬甸衝突各方立即停止暴力、保護平民，並遵守國際人道法及國際人權法。聯合國同時要求追究空襲責任，並呼籲各方確保聯合國及其他人道組織能安全、持續不受阻礙地進入當地提供援助。

若開軍發言人Khine Thu Kha則指控緬甸軍方刻意以人口密集的市集、學校、民居及平民為空襲目標，並表示將採取一切可用手段，對軍方及涉及此次空襲的人員報復。 目前緬甸政府方面尚未針對這次空襲的具體指控回應。緬甸軍方過去曾表示，軍事行動會盡可能避免造成平民傷亡。由於事發地區由若開軍控制，相關傷亡數字及攻擊經過目前仍主要來自當地武裝組織及救援人士。 全國性武裝衝突累積10萬人死亡 緬甸自2021年軍事政變後陷入全國性武裝衝突，包括若開軍在內的多個武裝團體與軍方交戰。路透社引述相關估計指出，這場衝突至今已造成約10萬人死亡、超過350萬人流離失所。若開邦的持續戰事，也使羅興亞族等族群的安全及返鄉問題更加受到國際社會關注。

Myanmar 🇲🇲: Heavy junta airstrikes have targeted a bridge and a local market in the Kyauktaw township of Rakhine state, as junta troops on the ground have failed to break through the defenses of the Arakan Army. pic.twitter.com/wVZHa8mpBc — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) September 28, 2026