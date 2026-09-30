摩洛哥首名女性首相將組閣　創阿拉伯世界第二例

摩洛哥政治迎來歷史性時刻。摩洛哥國王穆罕默德六世（Mohammed VI）29日任命現任城市規劃大臣、馬拉喀什市長曼蘇里（Fatima Ezzahra El Mansouri）出任新政府首相，成為摩洛哥歷史上首位女性首相。 摩洛哥王室表示，國王已要求曼蘇里負責籌組新政府。這項任命是在9月23日國會選舉後作出，曼蘇里所屬的「真實與現代黨」（PAM）在選舉中取得最多席次，因此依憲政程序，由國王從最大黨中任命政府首腦。 「真正具有歷史意義」 曼蘇里現年50歲，出生於馬拉喀什，擁有法律背景。她2009年首次當選馬拉喀什市長，成為該市首位女性市長，2021年再次當選。她同時曾擔任國會議員，並自2021年起進入中央政府，出任國土規劃、城市發展及住宅相關部長。

曼蘇里在宣布任命後表示，這是「真正具有歷史意義」的一刻，因為摩洛哥首次由女性承擔領導政府的責任。她指出，這不僅是自己的榮耀，也是所有摩洛哥女性的榮耀。 不過，曼蘇里接下來仍面臨組閣挑戰。她所屬的PAM雖在395席的眾議院中取得97席、成為第一大黨，但距離過半所需的198席仍有相當差距，因此必須與其他政黨協商組成聯合政府。

面臨組閣挑戰 選後，PAM表示願意與其他政黨進行合作；不過，部分政黨已表態將留在反對黨陣營。曼蘇里也表示，組閣談判沒有預設的「紅線」，意味未來仍可能與其他主要政黨展開協商。 新政府面臨的主要課題包括抑制通貨膨脹、提高薪資、創造就業機會，以及回應年輕世代對經濟與生活條件的訴求。此外，摩洛哥正與葡萄牙、西班牙共同籌備2030年世界盃，曼蘇里政府也將負責後續數十億美元規模的相關基礎建設與投資計劃。 此次任命也具有阿拉伯世界的象徵意義。曼蘇里成為繼突尼斯前總理布登（Najla Bouden）之後，阿拉伯世界第二位女性政府首腦。