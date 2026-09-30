載180人客機 機師狂刺副機長圖劫機撞毀 乘客合力制服

由阿聯酋杜拜飛往以色列特拉維夫、載有180名乘客的FlyDubai航班，周三(30日)在飛行期間發生嚴重事故。以色列官員向當地傳媒透露，其中一名機師涉嫌在駕駛艙內襲擊副機師，更企圖劫持航機並造成墜機，最終在乘客及機組人員介入下被制服，避免一場「重大災難」。涉事航班其後緊急改道，降落沙特阿拉伯塔布克(Tabuk)機場。事件一度引起以色列當局高度戒備，更派出戰機升空應對。
傳機師及副手 分別是俄羅斯及烏克蘭人
以色列傳媒引述安全官員報道，事件起因相信與駕駛艙內兩名機師爆發衝突有關。有地區官員表示，機艙內曾發生打鬥，涉及機師，但暫未確定爭執原因。以色列電視台i24NEWS報道稱，涉事機師為俄羅斯人，副機師則是烏克蘭人。當局正調查兩人之間是否曾發生持刀襲擊。
乘客祈禱「以為自己無法活著離開」
機上乘客向以色列Channel 12表示，事發時聽到機頭方向傳來叫喊聲，其後飛機突然急速俯衝。其中一名乘客形容當時情況驚險萬分，當時心想「我們不是墜機，就是會被殺害，感覺就像半空中的恐怖襲擊」。另一名女乘客稱：「我們聽到機上傳出尖叫聲。之後駕駛艙打開，我們看到血跡，有人用小刀刺傷機師。」她表示，多名以色列乘客與機組人員一同制服襲擊者。她說：「我們一直祈禱……有一刻以為自己無法活著離開」。
另一名女乘客表示：「乘客開始尖叫……其中一名機師被刺傷，而且傷勢嚴重，飛機一度失去控制，開始快速俯衝，真的非常可怕」。
飛機不足1分鐘內急降1.7萬呎
根據公開飛行數據，涉事航班於起飛約2小時15分鐘後突然出現異常，由34,000呎在不足1分鐘內急降約17,000呎，飛行速度則由411節增至接近600節。其後飛機曾短暫回升至21,650呎，但不久再次急跌至不足14,000呎。
由於機上載有大量以色列乘客，以色列政府隨即採取行動。總理內塔尼亞胡及國防部長卡茨召開緊急會議，以色列空域亦一度暫時關閉，其後恢復運作。另外，有官員證實，以軍曾派出戰機升空，應對疑似劫機警報。FlyDubai其後發表聲明表示，編號FZ1073、由杜拜飛往特拉維夫的航班於途中發生事故，但客機已安全降落塔布克機場，所有乘客均已確認安全。