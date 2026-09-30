載180人客機 機師狂刺副機長圖劫機撞毀 乘客合力制服

由阿聯酋杜拜飛往以色列特拉維夫、載有180名乘客的FlyDubai航班，周三(30日)在飛行期間發生嚴重事故。以色列官員向當地傳媒透露，其中一名機師涉嫌在駕駛艙內襲擊副機師，更企圖劫持航機並造成墜機，最終在乘客及機組人員介入下被制服，避免一場「重大災難」。涉事航班其後緊急改道，降落沙特阿拉伯塔布克(Tabuk)機場。事件一度引起以色列當局高度戒備，更派出戰機升空應對。

傳機師及副手 分別是俄羅斯及烏克蘭人

以色列傳媒引述安全官員報道，事件起因相信與駕駛艙內兩名機師爆發衝突有關。有地區官員表示，機艙內曾發生打鬥，涉及機師，但暫未確定爭執原因。以色列電視台i24NEWS報道稱，涉事機師為俄羅斯人，副機師則是烏克蘭人。當局正調查兩人之間是否曾發生持刀襲擊。