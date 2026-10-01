布斯韋利士近況曝光　細女曬溫馨照

71歲荷李活巨星布斯韋利士（Bruce Willis）罹患額顳葉失智症近年來鮮少露面，他的細女Tallulah近日分享罕見父女合照，溫馨互動引起討論。
Tallulah近日分享一張照片，只見她捧著父親的臉頰，在側邊頭頂上方給了一個吻，貼文還寫下：「so cute!」。
布斯韋利士的健康於前年開始惡化。他在2022年罹患失語症，隔年確診額顳葉失智症，之後全面退出演藝圈。儘管病情嚴重，他的家人一直陪伴左右，前妻迪米摩爾（Demi Moore）也長期關注他近況，現任妻子艾瑪（Emma Heming Willis）以及5名女兒更為他最重要的支柱。
病情維持穩定 家人陪伴在旁
Tallulah多次公開談及父親的病況與家庭陪伴。她已將定期探望父親納入日常生活，每次見面前都會先調整心態，盡力將注意力聚焦於當下，珍惜與父親相處的時光。談到布斯韋利士目前的身體狀況，Tallulah表示病情已維持穩定，醫療團隊甚至告訴家人，「維持現狀就是最好的消息」。她強調全家人會尊重父親的步調，給予最溫暖的陪伴，不論他每天的狀態如何。
家人的陪伴見證了生活中的重要時刻。布斯韋利士今年8月在豪宅後院親自見證Tallulah與音樂家丈夫Justin Acee的婚禮，這刻對父女倆而言格外意義深遠。
Tallulah曾感性表示，兩人之間存有深厚的愛，讓她學會不把相處時光視為理所當然。她進一步形容自己與父親的關係不僅止於父女，更是彼此最要好的朋友。Tallulah說：「我相信爸爸現在一定也非常以我為榮。」
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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