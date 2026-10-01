布斯韋利士近況曝光　細女曬溫馨照

71歲荷李活巨星布斯韋利士（Bruce Willis）罹患額顳葉失智症近年來鮮少露面，他的細女Tallulah近日分享罕見父女合照，溫馨互動引起討論。

Tallulah近日分享一張照片，只見她捧著父親的臉頰，在側邊頭頂上方給了一個吻，貼文還寫下：「so cute!」。

布斯韋利士的健康於前年開始惡化。他在2022年罹患失語症，隔年確診額顳葉失智症，之後全面退出演藝圈。儘管病情嚴重，他的家人一直陪伴左右，前妻迪米摩爾（Demi Moore）也長期關注他近況，現任妻子艾瑪（Emma Heming Willis）以及5名女兒更為他最重要的支柱。