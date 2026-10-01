美國國防部宣布成立自主作戰司令部　2027年運作統籌AI、無人機與機械人作戰

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在9月30日在維珍尼亞州匡蒂科海軍陸戰隊基地發表「部隊現況演說」（State of the Force），宣布成立新的「自主作戰司令部」（Autonomous Warfare Command），未來將由一名四星上將領導，負責在美軍各軍種擴大部署自主與機械人作戰能力。
相隔7年再設新司令部
《路透社》指出，美軍目前共有11個作戰司令部，分別負責不同地區或特定任務；此次新設司令部相當罕見，上一次美軍成立全新作戰司令部是在2019年的太空司令部。這項調整也反映五角大樓正試圖因應AI與無人機快速改變戰場型態。
赫格塞斯表示，「戰爭的速度正在以比支援戰爭的流程更快的速度改變」，因此美軍需要調整採購、研發與部署模式。他指出，廉價運算能力、超級智慧以及先進商業製造技術，正在促使低成本、高精準打擊能力快速普及。
報道指出，五角大樓此次改革的一個重要方向，是從昂貴的傳統武器平台，逐步轉向成本相對較低、具AI能力的自主系統。俄烏戰爭以及其他近期衝突中，大量無人機投入戰場，也讓美軍更加重視無人系統的規模化生產與快速迭代。
另外，赫格塞斯也宣布啟動計劃「Project Agincourt」，作為自主作戰司令部正式成立前的過渡性工作。相關軍事改革將聚焦於讓工程師、軍人與企業更快速測試、修改並部署新型自主武器。其他報道指出，AutoWarCom預計在2027年10月正式運作。
值得注意的是，美國國防部此次動作並非單純增加無人機數量，而是把AI、無人機、機械人、採購體系與戰場運用整合成一套新的作戰架構。美國國防部此前已整合無人及自主系統相關工作，這次再升格成立四星司令部，顯示自主作戰在美軍規劃中的組織層級進一步提高。
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