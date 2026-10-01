美國國防部宣布成立自主作戰司令部　2027年運作統籌AI、無人機與機械人作戰

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在9月30日在維珍尼亞州匡蒂科海軍陸戰隊基地發表「部隊現況演說」（State of the Force），宣布成立新的「自主作戰司令部」（Autonomous Warfare Command），未來將由一名四星上將領導，負責在美軍各軍種擴大部署自主與機械人作戰能力。

相隔7年再設新司令部

《路透社》指出，美軍目前共有11個作戰司令部，分別負責不同地區或特定任務；此次新設司令部相當罕見，上一次美軍成立全新作戰司令部是在2019年的太空司令部。這項調整也反映五角大樓正試圖因應AI與無人機快速改變戰場型態。