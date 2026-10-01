熱門搜尋:
國慶黃金周 車Cam直擊 新皇崗口岸 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥 行山路線 擎海I
返回
國際
出版：2026-Oct-01 13:52
更新：2026-Oct-01 13:52

杜拜航空劫機案｜乘客全靠熟讀《空中浩劫》 先制伏副機師再拉控制桿成英雄

分享：
乘客Yaniv Hayoun（中）協助制伏杜拜航空副機師，成為全機英雄。（路透社）

乘客Yaniv Hayoun（中）協助制伏杜拜航空副機師，成為全機英雄。（路透社）

杜拜航空（Flydubai）FZ1073航班在9月30日從杜拜飛往以色列特拉維夫，飛行途中駕駛艙爆發暴力衝突，副機師疑持刀攻擊機長，客機在不足1分鐘內由34,000呎急降約17,000呎。關鍵時刻，乘客Yaniv Hayoun衝進駕駛艙制伏涉案副機師，再接手操控飛機，令客機避免墜毀成為英雄。

副機師疑持刀攻擊機長

綜合外媒報道，FZ1073當時載有174名乘客及機組人員，起飛約2小時後飛越沙特阿拉伯上空。以色列當局表示，擔任副機師的男子突然持刀攻擊機長，並試圖破壞駕駛艙內的飛行控制設備。

杜拜航空劫機案｜乘客Yaniv Hayoun衝入駕駛艙伏涉案副機師，再接手操控飛機，成為英雄（AP） 杜拜航空劫機案｜乘客Yaniv Hayoun衝入駕駛艙伏涉案副機師，再接手操控飛機，成為英雄（AP） 杜拜航空劫機案｜乘客Yaniv Hayoun衝入駕駛艙伏涉案副機師，再接手操控飛機，成為英雄（AP） 杜拜航空劫機案｜機上乘客逃過一劫（AP） 杜拜航空劫機案｜機上乘客逃過一劫（AP） 杜拜航空劫機案｜機上乘客逃過一劫（AP） 杜拜航空劫機案｜機上乘客逃過一劫（AP） 杜拜航空劫機案｜機上乘客逃過一劫（AP） 杜拜航空劫機案｜機上乘客逃過一劫（AP） 杜拜航空劫機案｜機上乘客逃過一劫（AP） 杜拜航空劫機案｜機上乘客逃過一劫（AP）

機長解鎖駕駛艙門成關鍵

事發後，機長在傷勢惡化前做出關鍵決定，將駕駛艙門解鎖。Yaniv Hayoun回憶，自己進入駕駛艙後，看見涉案男子位於兩張駕駛座之間、控制台附近，當時已經沒有人在正常操控駕駛座位上。

Yaniv Hayoun表示，「我捉住那人把他控制住，先把他拉到外面。」當時機艙內一片混亂，除了他之外，他與機組人員及多名乘客加入制伏行動，搏鬥至少持續20分鐘，現場有人身上沾滿鮮血。

更驚險的是，當時客機正高速衝向地面。根據Flightradar24等飛行追蹤資料，FZ1073在不足1分鐘內由34,000呎急降約17,000呎，飛行速度則由411節增至接近600節。Yaniv Hayoun表示，他發現涉案男子似乎企圖破壞飛機控制設備後，衝進駕駛艙，拉起控制桿，令飛機由急速下降狀態回穩。

內塔尼亞胡︰了不起的英雄

Yaniv Hayoun並非受過飛行訓練的機師，被以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）問到為何知道要怎樣做時，他回答：「我看《空中浩劫》（Mayday: Air Disaster）。」內塔尼亞胡指著Yaniv Hayoun襯衫上的血跡詢問：「哇，那是他的血嗎？」Yaniv Hayoun回答：「是的，是他的。」內塔尼亞胡隨即大讚Yaniv Hayoun是「了不起的英雄」：「你所做的事，簡直令人難以置信。」

《空中浩劫》是一部加拿大航空事故紀錄片系列，內容經常重現空難、劫機及航空事故調查。Yaniv Hayoun表示，自己過去觀看節目時，看到飛機進入俯衝狀態時如何拉回操縱桿，而他《空中浩劫》學到的冷知識，在生死關頭派上用場。

特朗普︰不可思議

此外，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮辦公室接受媒體提問時亦提到Yaniv Hayoun。特朗普指對方作為從未駕駛過飛機的水管工，甚至很少搭乘飛機的人，卻能在關鍵時刻握住操縱桿，「我認為這是最不可思議的事。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

訂閱 《am730》 電子報
每周精選內容直送收件箱📧 掌握重要新聞資訊📈 財經投資🤖AI科技生活 🍽 美食玩樂 🛍 消費優惠 📰 城中熱話 提交代表本人同意接收am730所發出的推廣電郵，你可查閱本網站的私隱政策

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務