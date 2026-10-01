杜拜航空劫機案｜乘客全靠熟讀《空中浩劫》 先制伏副機師再拉控制桿成英雄

綜合外媒報道，FZ1073當時載有174名乘客及機組人員，起飛約2小時後飛越沙特阿拉伯上空。以色列當局表示，擔任副機師的男子突然持刀攻擊機長，並試圖破壞駕駛艙內的飛行控制設備。

機長解鎖駕駛艙門成關鍵

事發後，機長在傷勢惡化前做出關鍵決定，將駕駛艙門解鎖。Yaniv Hayoun回憶，自己進入駕駛艙後，看見涉案男子位於兩張駕駛座之間、控制台附近，當時已經沒有人在正常操控駕駛座位上。

Yaniv Hayoun表示，「我捉住那人把他控制住，先把他拉到外面。」當時機艙內一片混亂，除了他之外，他與機組人員及多名乘客加入制伏行動，搏鬥至少持續20分鐘，現場有人身上沾滿鮮血。

更驚險的是，當時客機正高速衝向地面。根據Flightradar24等飛行追蹤資料，FZ1073在不足1分鐘內由34,000呎急降約17,000呎，飛行速度則由411節增至接近600節。Yaniv Hayoun表示，他發現涉案男子似乎企圖破壞飛機控制設備後，衝進駕駛艙，拉起控制桿，令飛機由急速下降狀態回穩。