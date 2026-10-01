杜拜航空劫機案｜乘客全靠熟讀《空中浩劫》 先制伏副機師再拉控制桿成英雄

杜拜航空（Flydubai）FZ1073航班在9月30日從杜拜飛往以色列特拉維夫，飛行途中駕駛艙爆發暴力衝突，副機師疑持刀攻擊機長，客機在不足1分鐘內由34,000呎急降約17,000呎。關鍵時刻，乘客Yaniv Hayoun衝進駕駛艙制伏涉案副機師，再接手操控飛機，令客機避免墜毀成為英雄。
副機師疑持刀攻擊機長
綜合外媒報道，FZ1073當時載有174名乘客及機組人員，起飛約2小時後飛越沙特阿拉伯上空。以色列當局表示，擔任副機師的男子突然持刀攻擊機長，並試圖破壞駕駛艙內的飛行控制設備。
機長解鎖駕駛艙門成關鍵
事發後，機長在傷勢惡化前做出關鍵決定，將駕駛艙門解鎖。Yaniv Hayoun回憶，自己進入駕駛艙後，看見涉案男子位於兩張駕駛座之間、控制台附近，當時已經沒有人在正常操控駕駛座位上。
Yaniv Hayoun表示，「我捉住那人把他控制住，先把他拉到外面。」當時機艙內一片混亂，除了他之外，他與機組人員及多名乘客加入制伏行動，搏鬥至少持續20分鐘，現場有人身上沾滿鮮血。
更驚險的是，當時客機正高速衝向地面。根據Flightradar24等飛行追蹤資料，FZ1073在不足1分鐘內由34,000呎急降約17,000呎，飛行速度則由411節增至接近600節。Yaniv Hayoun表示，他發現涉案男子似乎企圖破壞飛機控制設備後，衝進駕駛艙，拉起控制桿，令飛機由急速下降狀態回穩。
Israeli hero aboard nearly-hijacked FlyDubai flight FZ 1073: Yaniv Hayoun— Israel War Room (@IsraelWarRoom) September 30, 2026
Hayoun has no background in security. But when he realized there was an attempted hijacking, he knew he had to do something.
He ran to the cockpit and physically fought with the co-pilot, who had stabbed… pic.twitter.com/HHHnKPXETx
FLIGHT TERROR— Sid (@Trending_Sid) September 30, 2026
✈️ Passengers overcame co-pilot who tried to crash flydubai flight, Netanyahu says
Sep 30, 2026
On September 30, 2026, #FlyDubai Flight FZ1073 from #Dubai to Tel Aviv was diverted to Saudi Arabia after a suspected #jihadist terror attack in the cockpit. The… pic.twitter.com/qMLj7QaptN
內塔尼亞胡︰了不起的英雄
Yaniv Hayoun並非受過飛行訓練的機師，被以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）問到為何知道要怎樣做時，他回答：「我看《空中浩劫》（Mayday: Air Disaster）。」內塔尼亞胡指著Yaniv Hayoun襯衫上的血跡詢問：「哇，那是他的血嗎？」Yaniv Hayoun回答：「是的，是他的。」內塔尼亞胡隨即大讚Yaniv Hayoun是「了不起的英雄」：「你所做的事，簡直令人難以置信。」
《空中浩劫》是一部加拿大航空事故紀錄片系列，內容經常重現空難、劫機及航空事故調查。Yaniv Hayoun表示，自己過去觀看節目時，看到飛機進入俯衝狀態時如何拉回操縱桿，而他《空中浩劫》學到的冷知識，在生死關頭派上用場。
特朗普︰不可思議
此外，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮辦公室接受媒體提問時亦提到Yaniv Hayoun。特朗普指對方作為從未駕駛過飛機的水管工，甚至很少搭乘飛機的人，卻能在關鍵時刻握住操縱桿，「我認為這是最不可思議的事。」
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