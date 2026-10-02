伊朗局勢｜美國國務卿魯比奧傳下逐客令 要求伊朗代表團立即離境

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）傳下令要求正在紐約參加聯合國大會的伊朗代表團立即離開美國，其中包括伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）。美方官員透露，白宮原本一度認為談判可能在周一取得進展，但到了當天下午，已確認雙方陷入僵局。
傳美伊談判陷僵局
據《Axios》報道，一名美國官員直言，魯比奧認為伊朗代表團「已經逾期停留」（overstayed their welcome），聯合國大會主要活動既然已經結束，代表團就應該離開美國。美國駐聯合國代表團照魯比奧指示，通知伊朗駐聯合國代表團，要求阿拉格齊及其他官員立即離境。
伊朗方面否認遭美國「驅逐」。伊朗駐聯合國代表團表示，代表團是在當晚照原定行程離開紐約，早在9月17日就已將行程告知美國國務院。伊朗方面反駁稱：「在一無所獲之後，國務院竟訴諸散播毫無根據、毫無價值的消息。」
這場外交風波發生在美伊間接談判陷入停滯之際。阿拉格齊在聯合國大會期間留在紐約，原本是為了參與美伊間接協商，議題包括如何重新開放霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）、結束衝突，以及恢復伊朗核計劃談判。
卡塔爾方面持續擔任美伊斡旋角色，試圖提出折衷方案，但《Axios》引述消息人士指出，美國與伊朗目前都不願作出讓步，導致談判難以取得突破。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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