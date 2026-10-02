伊朗局勢｜美國國務卿魯比奧傳下逐客令 要求伊朗代表團立即離境

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）傳下令要求正在紐約參加聯合國大會的伊朗代表團立即離開美國，其中包括伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）。美方官員透露，白宮原本一度認為談判可能在周一取得進展，但到了當天下午，已確認雙方陷入僵局。

傳美伊談判陷僵局

據《Axios》報道，一名美國官員直言，魯比奧認為伊朗代表團「已經逾期停留」（overstayed their welcome），聯合國大會主要活動既然已經結束，代表團就應該離開美國。美國駐聯合國代表團照魯比奧指示，通知伊朗駐聯合國代表團，要求阿拉格齊及其他官員立即離境。