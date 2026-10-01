杜拜航空劫機案｜飛機傾斜搖晃乘客驚叫聲四起 阿曼籍機師為宗教極端分子拒與女性握手(有片)

杜拜航空一架客機周三早上發生恐怖劫機驚魂，客機由阿聯酋杜拜飛往以色列特拉維夫、載有174名主要是以色列乘客，副機長突刺傷機長導致客機差點失控墜毀；以色列定性為恐怖襲擊，是以色列版的911襲擊。乘客拍攝片段顯示，客機事發時傾向一方，部分乘客聚集在機頭，協助制服發難副機長；於座位上的乘客不知所措，期間客機突然搖晃，尖叫聲四起，有女乘客嚇至哭泣。有乘客形容如坐過山車，飛機急墜了30秒。有航空專家指客機無墜毀屬十分好彩，它在大約1分鐘內從33,000呎(約10,000米)驟降至17,000呎(約5100米)，急降在沙特阿拉伯前於約旦邊境附近上空不規則地盤旋了一圈。有乘客事發後受訪稱，非常可怕，以為自己會在一秒內失去生命。
英國《每日郵報》稱，同事向以色列傳媒Channel 16透露，發難的阿曼籍副機長為宗教極端分子，經常祈禱和拒絕與女性握手。Channel 16主播稱，杜拜航空「出賣」了以色列，通常只有阿聯酋籍機師才可駕駛飛往以色列的飛機，不明白為何那名阿曼籍副機長可通過審查。以色列當局也就此事展開調查。機長馬赫查爾(Smit Machchhar)臨危一刻負傷打開駕駛艙向乘客求救，以及部分乘客不顧危險合力制服副機長，救了全機174名乘客被封為英雄。有乘客可見頭部披血。報道指，幸好機上當時有兩名休班機師，其中一人是英國人，可以控制飛機安全降落。
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