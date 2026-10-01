美國女死囚打毒針後存活傳出鼻鼾聲　田納西州州長暫停死刑

美國田納西州50歲死囚Christa Pike在9月30日晚間接受「毒針」注射，先後兩劑後仍然存活，之後被送往醫療機構。整個執行過程也因法律程序臨時變動、現場多次拉下幕簾，引發外界質疑。
田納西州200年來首女死囚 涉1995年殺害同學
Christa Pike因1995年虐殺19歲同學Colleen Slemmer，在屍體刻上撒旦符號並割下死者頭骨，後來被判死刑，案發時她18歲。若此次執行死刑，她將成為田納西州200多年來首名遭處決的女性。
Christa Pike原定當天上午10時在納什維爾Riverbend最高戒備監獄接受死刑，但執行前約1小時，第六巡迴上訴法院突然發布暫緩執行命令，要求審理她與州政府之間持續進行的法律爭議。田納西州政府隨即向美國最高法院提出申請，最高法院稍後推翻暫緩令，執行程序在晚間恢復。
目擊人士表示，執行室帷幕約晚上7時27分首次拉開，當時Christa Pike被固定在病床上。帷幕在7時46分關閉，7時49分再度開啟，晚上8時5分又關閉。目擊人士表示，在帷幕關閉期間仍能「聽見Christa Pike呼吸甚至打鼻鼾」，直到約8時53分，現場人員要求所有見證者離開。
由於媒體無法看到執行室內的完整狀況，部分記者表示對現場究竟發生什麼事「有很多疑問」。報道指出，田納西州法律要求媒體代表民眾見證死刑執行，但這次過程中多次被帷幕遮擋視線。
Christa Pike的律師表示，她在接受兩劑戊巴比妥（pentobarbital）後仍存活，並被救護車送往醫院，但截至報道時，律師團隊尚未知知她的具體狀況。田納西州矯正部門則發布聲明，強調執行人員「遵循州政府既定且合法的執行程序」，並確認Christa Pike已被送往院外醫療機構。
州長要求檢討死刑失敗原因
事件發生後，田納西州州Bill Lee李宣布暫停州內所有死刑執行，並要求進行「全面、第三方」檢討，以釐清死刑失敗的原因。
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