美國女死囚打毒針後存活傳出鼻鼾聲　田納西州州長暫停死刑

美國田納西州50歲死囚Christa Pike在9月30日晚間接受「毒針」注射，先後兩劑後仍然存活，之後被送往醫療機構。整個執行過程也因法律程序臨時變動、現場多次拉下幕簾，引發外界質疑。

田納西州200年來首女死囚 涉1995年殺害同學

Christa Pike因1995年虐殺19歲同學Colleen Slemmer，在屍體刻上撒旦符號並割下死者頭骨，後來被判死刑，案發時她18歲。若此次執行死刑，她將成為田納西州200多年來首名遭處決的女性。

Christa Pike原定當天上午10時在納什維爾Riverbend最高戒備監獄接受死刑，但執行前約1小時，第六巡迴上訴法院突然發布暫緩執行命令，要求審理她與州政府之間持續進行的法律爭議。田納西州政府隨即向美國最高法院提出申請，最高法院稍後推翻暫緩令，執行程序在晚間恢復。