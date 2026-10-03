杜拜航空劫機案｜印籍英勇機長棄家族生意　19歲追飛行夢

在杜拜航空（Flydubai）劫機事件中，印度籍機長馬查爾（Smit Machchhar）與疑犯副機師在駕駛艙內奮力搏鬥，成功拯救全機174人，成為全球關注的「空中英雄」。據《路透社》報道，這名原本打算接手家族紡織事業的孟買男子，19歲時因一次航空研討會接觸飛行，人生就此改變。
打開駕駛艙門救全機
事件發生在9月30日，杜拜航空一架從杜拜飛往以色列特拉維夫的客機上。以色列官員指出，副機師疑似在飛行途中持刀刺傷馬查爾，並企圖控制飛機，導致客機在不到30秒內急降約14,000英呎、約4,267米。馬查爾當時已倒在駕駛艙地板、滿身是血，仍設法啟動駕駛艙艙門釋放裝置，讓乘客及機組人員進入駕駛艙制伏攻擊者。
另外，機上恰好有兩名休假中的杜拜航空機師，他們也協助重新控制飛機，客機最後轉降沙特阿拉伯塔布克（Tabuk）。馬查爾目前正在當地醫院接受治療。
負責指導年輕機師
報道指出，馬查爾的飛行生涯並非從小就立志成為飛行員。他高中畢業後先就讀紡織工程，希望未來接手家族事業，之後又攻讀管理學。直到約19歲參加航空研討會，才意外找到飛行興趣，隨後赴新西蘭接受訓練。
他曾在印度香料航空（SpiceJet）任職超過10年，並於2022年加入杜拜航空，累積9,750小時、約15年飛行經驗。過去擔任訓練機長時，他也曾負責指導年輕機師。
事件曝光後，印度總理莫迪公開稱讚馬查爾是「英雄」，以色列總理內塔尼亞胡也形容他是真正的英雄。《路透社》指出，馬查爾過去曾強調，飛行安全比準時更重要，自己最在意的是「乘客能走下飛機」。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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