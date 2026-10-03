杜拜航空劫機案｜印籍英勇機長棄家族生意　19歲追飛行夢

在杜拜航空（Flydubai）劫機事件中，印度籍機長馬查爾（Smit Machchhar）與疑犯副機師在駕駛艙內奮力搏鬥，成功拯救全機174人，成為全球關注的「空中英雄」。據《路透社》報道，這名原本打算接手家族紡織事業的孟買男子，19歲時因一次航空研討會接觸飛行，人生就此改變。

打開駕駛艙門救全機

事件發生在9月30日，杜拜航空一架從杜拜飛往以色列特拉維夫的客機上。以色列官員指出，副機師疑似在飛行途中持刀刺傷馬查爾，並企圖控制飛機，導致客機在不到30秒內急降約14,000英呎、約4,267米。馬查爾當時已倒在駕駛艙地板、滿身是血，仍設法啟動駕駛艙艙門釋放裝置，讓乘客及機組人員進入駕駛艙制伏攻擊者。