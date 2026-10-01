白宮AI規管協議拼錯「Unites States」遭網民恥笑 科技巨頭「小學雞」簽名成熱話

美國總統特朗普周二(9月29日)在白宮與多位科技巨頭簽署被稱為「AI憲法」的AI規管協議，卻被眼利網民發現特朗普簽名下方的「美國」英文拼錯成「Unites States」，意外成為網上熱話。
《今日美國報》(USA Today)等報道，這份《白宮超級智能協議》(White House Accord on Super Intelligence)僅得1頁、全文308個字，僅列出4項實質重點，要求科技企業在網絡安全、生物安全及化學威脅等領域落實「強健的內部控制」，確保旗下AI不會以「非預期方式」入侵其他系統。
特朗普與多名AI巨頭周二在白宮簽署完畢後，翌日便發布至白宮官方社交媒體帳號，但眼利網民立即發現在特朗普簽名下方，文件中的「美國總統」(President of the United States)中的「美國」錯誤拼成「Unites States」，即引發網民熱議。
不少網民及政治人物毫不留情地嘲諷這項低級錯誤，包括有意投入2028年總統大選的民主黨籍加州州長紐瑟姆(Gavin Newsom)。暫不清楚為何會發生這類錯誤，也不確定這份文件是否將原樣刊登於《聯邦公報》(Federal Register)上。白宮未有立即回應《今日美國報》的查詢。
此外，有業餘筆跡分析愛好者大肆調侃這群億萬富豪形形色色的簽名風格，其中OpenAI聯合創辦人布羅克曼(Greg Brockman)看似孩子塗鴉的小寫英文縮寫簽名，成為重點嘲諷對象。
《荷里活記者》(Hollywood Reporter)記者Alex Weprin在X發文寫道：「(英偉達行政總裁)黃仁勳的簽名好極了……布羅克曼要再加把勁。」
曾任特朗普AI政策顧問的創投業者David Sacks則在X上發文，將這場聚會形容為「超級智能版的布列登森林會議」(the Bretton Woods of Super Intelligence)，比擬為1944年全球44國為商討二戰後全球經濟合作而召開的歷史性峰會。