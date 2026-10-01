白宮AI規管協議拼錯「Unites States」遭網民恥笑 科技巨頭「小學雞」簽名成熱話

特朗普與科技巨頭簽署的AI規管協議，竟把美國總統中的「美國」拼錯成「Unites States」。(互聯網)

美國總統特朗普周二(9月29日)在白宮與多位科技巨頭簽署被稱為「AI憲法」的AI規管協議，卻被眼利網民發現特朗普簽名下方的「美國」英文拼錯成「Unites States」，意外成為網上熱話。

《今日美國報》(USA Today)等報道，這份《白宮超級智能協議》(White House Accord on Super Intelligence)僅得1頁、全文308個字，僅列出4項實質重點，要求科技企業在網絡安全、生物安全及化學威脅等領域落實「強健的內部控制」，確保旗下AI不會以「非預期方式」入侵其他系統。

特朗普與多名AI巨頭周二在白宮簽署完畢後，翌日便發布至白宮官方社交媒體帳號，但眼利網民立即發現在特朗普簽名下方，文件中的「美國總統」(President of the United States)中的「美國」錯誤拼成「Unites States」，即引發網民熱議。