金正恩被指重逾300磅「嚴重癡肥」 喜食龍蝦鵝肝

北韓是其中一個擁有核武國家之一，其任何政權變動受國際關注，特別是其領導人金正恩的健康情況。南韓國家情報院透露，金正恩體重已突破140公斤(逾300磅)，患上心血管疾病風險甚高。情報報告認為，雖然嚴重超磅，但他目前上落樓梯沒有困難，加上專屬醫療團隊密切注意其健康情況，相信暫時沒有即時問題。過往有報道指，金正恩喜歡昂貴的美食，包括魚子醬、龍蝦和鵝肝，導致其體重不斷上升。
特金會有50%機會成事
南韓國會情報委員會成員、議員尹建永和柳英河向記者公開國家情報院的滙報，除了金正恩的體重嚴重超標，國情院又認為，美國總統特朗普與金正恩下月到深圳出席亞太經合組織(APEC)峰會並會晤的機會有50%，北韓也想把握今次與美國舉行元首峰會的機會。
估計金主愛重逾110磅
至於金正恩，報道指他今年共出席了121個公開活動，較去年同期上升30%。其女兒金主愛被視為北韓政權接班人，今年在傳媒面情亮相了30次，出席的活動種類也較之前廣泛，從軍事以至民間、政治和外交。國情院估計金主愛體重超過50公斤(逾110磅)，高160厘米。金正恩在2020年罕有缺席紀念其祖父金日成誕辰的太陽節活動，令外界揣測他手術後重病。金正恩與祖父金日成、父親金正日一樣，除了體重問題外，也愛抽煙。金日成與金正日均死於心臟病。
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