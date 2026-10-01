金正恩被指重逾300磅「嚴重癡肥」 喜食龍蝦鵝肝

北韓是其中一個擁有核武國家之一，其任何政權變動受國際關注，特別是其領導人金正恩的健康情況。南韓國家情報院透露，金正恩體重已突破140公斤(逾300磅)，患上心血管疾病風險甚高。情報報告認為，雖然嚴重超磅，但他目前上落樓梯沒有困難，加上專屬醫療團隊密切注意其健康情況，相信暫時沒有即時問題。過往有報道指，金正恩喜歡昂貴的美食，包括魚子醬、龍蝦和鵝肝，導致其體重不斷上升。

特金會有50%機會成事

南韓國會情報委員會成員、議員尹建永和柳英河向記者公開國家情報院的滙報，除了金正恩的體重嚴重超標，國情院又認為，美國總統特朗普與金正恩下月到深圳出席亞太經合組織(APEC)峰會並會晤的機會有50%，北韓也想把握今次與美國舉行元首峰會的機會。