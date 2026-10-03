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國際
出版：2026-Oct-03 10:15
更新：2026-Oct-03 10:15

杜拜航空劫機案｜特朗普：伊朗若涉事　將面臨嚴厲打擊

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杜拜航空客機遇襲後轉降沙特阿拉伯機場。（圖／路透）

杜拜航空客機遇襲後轉降沙特阿拉伯機場。（圖／路透）

美國總統特朗普1日表示，若調查證實伊朗涉及杜拜航空（FlyDubai）客機副機長企圖墜機事件，伊朗將面臨美方「非常嚴厲」的打擊。事件發生於9月30日，一架從阿拉伯聯合酋長國杜拜飛往以色列特拉維夫的客機，疑似遭副機長持刀攻擊正駕駛，導致飛機急速俯衝，所幸多名乘客挺身而出，協助制伏攻擊者，客機最終緊急迫降沙特阿拉伯。目前多國正聯手調查事件動機，是否涉及恐怖攻擊或其他因素仍有待釐清。

美聯社報道，這架杜拜航空客機當時載有174至182名乘客及機組人員，乘客多數為以色列人，另包括印度、阿聯酋及美國公民。飛機起飛約2個半小時後，據稱阿曼籍副機長突然持刀攻擊印度籍機長馬查爾（Smit Machchhar），並企圖控制駕駛艙，導致客機急遽下降，飛行狀況一度極為危急。

客機當時俯衝幅度極大

目擊乘客表示，受傷的機長在遭到攻擊後，仍設法打開駕駛艙艙門，讓乘客及其他機組人員進入協助。多名乘客隨即與副機長搏鬥，成功將其制伏，並協助穩定飛機。由於客機當時俯衝幅度極大，甚至造成尾翼方向舵部分脫落，飛機一度面臨失事風險。

客機隨後在沙特阿拉伯西北部塔布克（Tabuk）緊急迫降，機上乘客及機組人員陸續獲得安置。遭刺傷的機長馬查爾送醫治療，印度方面表示其情況穩定。多名乘客則在事件中受到輕傷。

乘客Yaniv Hayoun（中）協助制伏杜拜航空副機師，成為全機英雄。（路透社） 杜拜航空劫機案｜機上乘客逃過一劫（AP） 杜拜航空劫機案｜機上乘客逃過一劫（AP） 杜拜航空劫機案｜機上乘客逃過一劫（AP） 杜拜航空劫機案｜機上乘客逃過一劫（AP） 杜拜航空劫機案｜機上乘客逃過一劫（AP） 杜拜航空劫機案｜機上乘客逃過一劫（AP） 杜拜航空劫機案｜乘客Yaniv Hayoun衝入駕駛艙伏涉案副機師，再接手操控飛機，成為英雄（AP） 杜拜航空劫機案｜機上乘客逃過一劫（AP） 杜拜航空劫機案｜機上乘客逃過一劫（AP） 杜拜航空劫機案｜乘客Yaniv Hayoun衝入駕駛艙伏涉案副機師，再接手操控飛機，成為英雄（AP） 杜拜航空劫機案｜乘客Yaniv Hayoun衝入駕駛艙伏涉案副機師，再接手操控飛機，成為英雄（AP）

調查是否涉及恐怖主義

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）讚揚機長及挺身制伏攻擊者的乘客，稱他們的英勇行動避免了一場嚴重空難。其中，乘客海恩（Yaniv Hayoun）因參與制伏副機長，受到內塔尼亞胡公開表揚。

內塔尼亞胡曾表示，涉案副機長可能接受過激進伊斯蘭思想灌輸，但目前尚未公布足以確認其犯案動機的具體證據。調查人員正釐清事件是否涉及恐怖主義、個人因素或其他原因，並未排除任何可能性。以色列方面也表示，目前尚無法確認伊朗是否涉入。

特朗普1日在白宮接受媒體提問時表示，美方正調查涉案副機長是否與伊朗有關，並稱根據他目前聽到的資訊，可能存在關聯，但未提出具體證據。他警告，若證實伊朗涉案，將對伊朗採取嚴厲行動。內塔尼亞胡則表示，現階段判斷伊朗是否參與仍言之過早。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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