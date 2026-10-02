電動車失控撞曼谷觀音廟3傷 女善信被壓車底重創(有片)

泰國曼谷著名的唐人街耀華力路天華基金會觀音廟發生嚴重交通意外。一名78歲老翁周四（1日）駕駛電動車前往觀音廟準備參拜時，疑突感不適頭暈，誤將油門當煞車踩，電動車高速衝入廟內，當時有多名善信跪拜。事故造成1名60歲婦人重傷受困車底，另有2人受輕傷，廟內觀音底座亦告損毀，觀音聖像完好無損。警方擬以疏忽駕駛致人受傷罪名起訴涉事司機。

觀音聖像完好無損 事發於昨日下午約1時30分。78歲司機猜羅（Chairot）駕駛一輛比亞迪電動轎車前往位於三攀他旺區耀華力路的天華基金會觀音廟，打算參拜祈福。車輛行駛至觀音廟門口附近時，猜羅疑因患有高血壓等慢性疾病，身體突發不適，感暈眩意識混亂，疑將腳下油門當作煞車踩下。電動車以極高速衝撞觀音廟大門，當時有30名善信誠心跪拜，有人及時跳開，有人被撞受傷。現場頓時混亂，其他人隨即救援。其中60歲婦人薇帕被捲入車底，另有一名21歲男子及27歲女子被車輛擦撞受輕傷。

司機稱頭暈失意識 油門誤當煞車踩 警方隨即在現場將78歲司機猜羅扣查，酒精呼氣測試顯示其體內並無酒精成分，他供稱患有高血壓，因突然感到嚴重頭暈發作失去意識，警方初步計劃以「疏忽駕駛致他人受傷」罪名對其作出起訴。

🇹🇭 At least three people were injured after a 78-year-old man driving a grey electric SUV lost control and crashed into Kuan Yin Shrine in Bangkok, Thailand pic.twitter.com/91ZTGugOS1 — Visegrád 24 (@visegrad24) October 1, 2026