新加坡美珍香員工未慎用AI 洩逾9.5萬客電郵地址

新加坡老字號品牌美珍香有員工因操作人工智能（AI）工具不當，導致逾9.5萬名顧客的電郵地址外洩，是新加坡首宗與AI有關的個人資料外洩事件。
新加坡個人資料保護委員會公布資料，事件發生於4月，美珍香隨後通報。一名美珍香員工原想利用AI工具生成一段程式碼，將公司宣傳內容同時寄給大批顧客，但操作過程出錯，導致同一批電郵的收件者可看到彼此的電郵地址。事件涉及95,364名顧客，但電郵是分批寄送，每批有1,000名收件人。換言之，每名顧客的電子信箱地址在未經同意的情況下，會被同批電子郵件中的另外999名收件人看到，而非對所有人顯示。
當局強調，事件並非人工智能工具故障，而是員工發出的指示不夠明確，未有要求AI工具隱藏其他收件者的電郵地址。該員工在部署程式前並未察覺錯誤，因為測試時僅檢查活動日誌，而沒有查看實際測試電郵的內容。事故發生後，美珍香立即停止群發行銷電郵，以防止更多電郵發出，並修正出現問題的程式。
美珍香向個人資料保護委員會提出多項自願改善措施，包括針對AI輔助程式開發建立監管框架等，並規定日後所有群發電郵在發出前，必須由至少兩名員工進行雙重檢查。
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