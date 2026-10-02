新加坡美珍香員工未慎用AI 洩逾9.5萬客電郵地址

新加坡老字號品牌美珍香有員工因操作人工智能（AI）工具不當，導致逾9.5萬名顧客的電郵地址外洩，是新加坡首宗與AI有關的個人資料外洩事件。

新加坡老字號品牌美珍香有員工因操作人工智能（AI）工具不當，導致逾9.5萬名顧客的電郵地址外洩，是新加坡首宗與AI有關的個人資料外洩事件。

新加坡個人資料保護委員會公布資料，事件發生於4月，美珍香隨後通報。一名美珍香員工原想利用AI工具生成一段程式碼，將公司宣傳內容同時寄給大批顧客，但操作過程出錯，導致同一批電郵的收件者可看到彼此的電郵地址。事件涉及95,364名顧客，但電郵是分批寄送，每批有1,000名收件人。換言之，每名顧客的電子信箱地址在未經同意的情況下，會被同批電子郵件中的另外999名收件人看到，而非對所有人顯示。