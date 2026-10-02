墨西哥中學發生持刀傷人事件　副校長被雙胞胎舊生所殺

墨西哥北部科阿韋拉州（Coahuila）一間中學日前發生暴力事件，兩名18歲雙胞胎涉嫌持刀及爆炸裝置闖入校園，亦攻擊校方職員，令副校長Nery Edith Narvales死亡，另有3人受傷。兩名疑犯均為該校舊生，事發後遭附近居民制伏再交予警方拘捕。當局目前正調查犯案動機，初步懷疑與疑犯不滿學校有關。
路透社報道，事件在10月1日發生，地點位於科阿韋拉州托雷翁市（Torreón）拉烏尼翁（La Unión）地區的第13號中學。科阿韋拉州檢察官Federico Fernandez稱初步調查顯示，兩名疑犯涉嫌攻擊校方職員，令一名女性副校長喪生，另有3人受傷。
附近居民助制伏兩名疑犯
根據當地媒體報道，兩名疑犯持刀及簡易爆炸裝置進入校園，現場傳出爆炸聲響，引發校內恐慌。附近居民聽見聲響後，隨即進入校園協助制伏兩名疑犯，再交予執法人員。
科阿韋拉州政府官員證實，兩名疑犯均為該校舊生，年齡皆為18歲，目前被警方拘留。檢察官形容事件是嚴重案件，強調當局正進一步釐清事件經過及犯案動機。
懷疑因不滿學校犯案
據當地媒體報道，控方初步調查方向指向疑犯對學校及職員懷有不滿，但實際犯案原因仍有待調查。當局目前尚未公布兩名疑犯是否曾有暴力紀錄，以及是否有其他人涉案。
墨西哥聯邦安全內閣表示，事件中受傷的3人正在接受治療。校方及相關單位也已介入處理，協助受到事件影響的師生。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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