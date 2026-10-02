墨西哥中學發生持刀傷人事件　副校長被雙胞胎舊生所殺

墨西哥北部科阿韋拉州（Coahuila）一間中學日前發生暴力事件，兩名18歲雙胞胎涉嫌持刀及爆炸裝置闖入校園，亦攻擊校方職員，令副校長Nery Edith Narvales死亡，另有3人受傷。兩名疑犯均為該校舊生，事發後遭附近居民制伏再交予警方拘捕。當局目前正調查犯案動機，初步懷疑與疑犯不滿學校有關。

路透社報道，事件在10月1日發生，地點位於科阿韋拉州托雷翁市（Torreón）拉烏尼翁（La Unión）地區的第13號中學。科阿韋拉州檢察官Federico Fernandez稱初步調查顯示，兩名疑犯涉嫌攻擊校方職員，令一名女性副校長喪生，另有3人受傷。