伊朗局勢｜美軍增兵九千　三艘航母10月底部署中東

美國與伊朗戰事持續之際，美軍正增派約9,000名海軍及海軍陸戰隊員，搭乘多艘軍艦前往中東，其中包括「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt）航空母艦戰鬥群，預計將使美軍在中東部署的航艦增至3艘。美國總統特朗普（Donald Trump）則表示，不排除在11月中期選舉後加強空襲伊朗，並警告若證實伊朗涉及近期杜拜航空劫機案，美國將採取嚴厲報復行動。
中期選舉後或加強空襲
美聯社報道，美國官員表示，此次增援部隊包括超過7,000名水兵及2,000名海軍陸戰隊員，分別隸屬「羅斯福號」航艦戰鬥群，以及「馬金島號」（USS Makin Island）兩棲戒備群，後者包括「穆爾薩號」（USS John P. Murtha）及「安克雷奇號」（USS Anchorage）兩棲登陸艦。預計最快10月底，3艘美軍航母將同時部署在中東，區域內美軍海軍及海軍陸戰隊人數將超過2萬人。
特朗普1日接受《時代》雜誌訪問時表示，11月3日中期選舉後，美國可能加大對伊朗的轟炸行動，但未透露具體軍事計劃。他也證實，已拒絕伊朗最新提出的停火方案，認為相關條件仍不足以接受，其中包括伊朗提出重新開放霍爾木茲海峽的提議。
稱劫機案可能與伊朗有關
此外，特朗普1日在白宮受訪時聲稱，初步情報顯示，近期一架飛往以色列的杜拜航空客機遭副機長持刀攻擊機長事件，可能與伊朗有關，但未提供具體證據。他警告，若調查證實伊朗涉案，美國將對其發動嚴厲打擊。
隨着美軍持續增派兵力，美伊局勢再度受到關注。美國目前一方面維持對伊朗港口的海上封鎖，另一方面也持續尋求外交途徑，試圖恢復停火談判。美軍此次部署是否為可能重啟大規模軍事行動做準備，仍有待後續發展。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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