伊朗局勢｜美軍增兵九千　三艘航母10月底部署中東

美國與伊朗戰事持續之際，美軍正增派約9,000名海軍及海軍陸戰隊員，搭乘多艘軍艦前往中東，其中包括「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt）航空母艦戰鬥群，預計將使美軍在中東部署的航艦增至3艘。美國總統特朗普（Donald Trump）則表示，不排除在11月中期選舉後加強空襲伊朗，並警告若證實伊朗涉及近期杜拜航空劫機案，美國將採取嚴厲報復行動。

中期選舉後或加強空襲

美聯社報道，美國官員表示，此次增援部隊包括超過7,000名水兵及2,000名海軍陸戰隊員，分別隸屬「羅斯福號」航艦戰鬥群，以及「馬金島號」（USS Makin Island）兩棲戒備群，後者包括「穆爾薩號」（USS John P. Murtha）及「安克雷奇號」（USS Anchorage）兩棲登陸艦。預計最快10月底，3艘美軍航母將同時部署在中東，區域內美軍海軍及海軍陸戰隊人數將超過2萬人。