普京警告若北約威脅俄羅斯飛地加里寧格勒　不排除動用核武

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）昨日（10月1日）警告，如果俄羅斯領土遭到直接攻擊，莫斯科將考慮動用手中所有可用武器，包括核武。這番言論正值俄羅斯與北約（NATO）因波羅的海地區及俄羅斯飛地加里寧格勒（Kaliningrad）問題關係持續緊張之際。
普京當天在莫斯科舉行的國際辯論年會中表示，俄羅斯沒有攻擊歐洲國家的計劃，但如果遭到直接攻擊，俄方將以所有可用武器還擊。他強調，屆時使用何種武器，將由俄方根據實際情況決定，以維護俄羅斯國土安全。
普京的話呼應俄羅斯近期對北約發出的警告。俄羅斯日前表示，如果北約試圖切斷加里寧格勒與俄羅斯本土之間的聯繫，莫斯科將準備使用包括核武在內的所有武器保衛該地區。
北約近日於波羅的海軍事演習
加里寧格勒位於波蘭與立陶宛之間，是俄羅斯在波羅的海的重要軍事據點。俄方近期指控北約在波羅的海軍事演習，並稱西方討論可能封鎖加里寧格勒令衝突升溫。
北約否認演習威脅俄羅斯
北約則否認針對加里寧格勒的行動。北約發言人哈特（Allison Hart）表示，北約相關軍事活動或演習並未對俄羅斯任何地區構成威脅，同時強烈反對俄方提出核武威脅。
普京當天也警告，持續升溫的報復與反制措施可能導致局勢失控。他表示，當前國際局勢處於危險時刻，各方應避免讓衝突進一步升級。
路透社指出，俄羅斯與西方國家的關係自俄羅斯2022年入侵烏克蘭後持續惡化。歐洲多國近期指控莫斯科在歐洲從事破壞及縱火等「混合戰」活動，但俄羅斯否認相關指控。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
訂閱 《am730》 電子報每周精選內容直送收件箱📧 掌握重要新聞資訊📈 財經投資🤖AI科技生活 🍽 美食玩樂 🛍 消費優惠 📰 城中熱話 提交代表本人同意接收am730所發出的推廣電郵，你可查閱本網站的私隱政策。