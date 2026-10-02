普京警告若北約威脅俄羅斯飛地加里寧格勒 不排除動用核武（AP）

普京當天在莫斯科舉行的國際辯論年會中表示，俄羅斯沒有攻擊歐洲國家的計劃，但如果遭到直接攻擊，俄方將以所有可用武器還擊。他強調，屆時使用何種武器，將由俄方根據實際情況決定，以維護俄羅斯國土安全。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）昨日（10月1日）警告，如果俄羅斯領土遭到直接攻擊，莫斯科將考慮動用手中所有可用武器，包括核武。這番言論正值俄羅斯與北約（NATO）因波羅的海地區及俄羅斯飛地加里寧格勒（Kaliningrad）問題關係持續緊張之際。

普京的話呼應俄羅斯近期對北約發出的警告。俄羅斯日前表示，如果北約試圖切斷加里寧格勒與俄羅斯本土之間的聯繫，莫斯科將準備使用包括核武在內的所有武器保衛該地區。

北約近日於波羅的海軍事演習

加里寧格勒位於波蘭與立陶宛之間，是俄羅斯在波羅的海的重要軍事據點。俄方近期指控北約在波羅的海軍事演習，並稱西方討論可能封鎖加里寧格勒令衝突升溫。