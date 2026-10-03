澳洲紐卡素汽車衝入歡送隊伍　多人受傷　司機被捕

澳洲新南威爾斯州（New South Wales）紐卡素市（Newcastle）3日發生汽車衝撞人群事件，一輛汽車突然衝入聚集在街頭的人群，造成多人受傷，其中包括兒童，部分傷者傷勢嚴重。警方表示，肇事司機已在現場遭到逮捕，初步跡象顯示，事件與恐怖主義無關。
數千名民眾聚集
路透社報道，事發地點位於距離新南威爾斯州首府悉尼以北約110公里的紐卡素市。當時數千名民眾聚集在街道兩旁，準備歡送當地橄欖球聯盟球隊紐卡素騎士隊（Newcastle Knights），為球隊前往悉尼參加3日舉行的全國橄欖球聯盟（NRL）總決賽加油。
汽車突然衝入人群後，造成多人受傷。警方發言人表示，目前尚無法確認確切傷者人數，救援人員已趕赴現場處理。紐卡素市長莫里斯（Gavin Morris）則表示，包括兒童在內的多名傷者傷勢危急。
無跡象顯示涉及恐怖主義
警方指出，肇事駕駛已於現場被捕，事件初步調查並無跡象顯示涉及恐怖主義，但事故確切原因仍有待進一步釐清。
事故發生後，當地緊急救援人員立即展開救援，警方也呼籲民眾配合現場管制，讓救護及相關單位順利執行任務。原定為球隊舉行的歡送活動也受到影響，相關道路一度封閉，後續交通及活動安排仍須視現場情況調整。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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