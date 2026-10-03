澳洲紐卡素汽車衝入歡送隊伍　多人受傷　司機被捕

澳洲新南威爾斯州（New South Wales）紐卡素市（Newcastle）3日發生汽車衝撞人群事件，一輛汽車突然衝入聚集在街頭的人群，造成多人受傷，其中包括兒童，部分傷者傷勢嚴重。警方表示，肇事司機已在現場遭到逮捕，初步跡象顯示，事件與恐怖主義無關。

數千名民眾聚集

路透社報道，事發地點位於距離新南威爾斯州首府悉尼以北約110公里的紐卡素市。當時數千名民眾聚集在街道兩旁，準備歡送當地橄欖球聯盟球隊紐卡素騎士隊（Newcastle Knights），為球隊前往悉尼參加3日舉行的全國橄欖球聯盟（NRL）總決賽加油。