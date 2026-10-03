美國施壓歐洲動用緊急儲備 G7將釋出1億桶石油及燃料

美國總統特朗普政府近日向歐洲國家施壓，要求動用緊急柴油儲備，以緩解全球燃料供應緊張及價格飆漲問題，並一度威脅若歐洲未採取行動，美國可能限制柴油出口。七大工業國集團（G7）10月2日達成協議，將透過國際能源總署（IEA）協調釋出總計1億桶石油及燃料儲備，其中包括大量柴油，預計立即啟動，部分柴油將於20天內釋出。 隨著美伊戰事持續，霍爾木茲海峽能源運輸受阻，全球原油及成品油供應受到衝擊，加上烏克蘭無人機持續攻擊俄羅斯煉油設施，促使俄羅斯延長柴油出口禁令至10月底，中國也傳出可能進一步限制石油產品出口，使國際柴油市場供應更加吃緊。

國際柴油市場供應吃緊 美國是全球最大的柴油出口國，歐洲則高度依賴進口柴油。根據能源市場情報機構Energy Aspects數據，去年美國供應歐洲、英國及土耳其每日合計進口柴油量的約13%。分析人士指出，若美國實施柴油出口禁令，將進一步壓縮全球供應，可能推升歐洲柴油價格，對仰賴柴油運輸及農業機具的產業造成衝擊。 美國財政部長貝森特（Scott Bessent）及能源部長萊特（Chris Wright）近日接連呼籲歐洲立即釋出柴油儲備。萊特表示，隨着北半球即將進入農作物收成及冬季取暖用油需求增加的時期，現在是協調釋出柴油、增加市場供應的適當時機。

特朗普則於10月2日在Truth Social發文表示，歐洲已同意釋出大量柴油儲備，相關程序將立即展開。白宮官員透露，特朗普前一天曾與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）通話，並於當天與G7領袖協商相關措施。 柴油價格上漲也加重美國國內經濟壓力。美國柴油價格自美伊戰事爆發後持續攀升，9月平均每加侖價格首度突破6美元，10月2日上午更來到6.4美元。隨着G7宣布協調釋出儲備，當天美國柴油期貨價格下跌約5%，市場對供應增加的消息作出反應。

可能帶來長期風險 不過，動用緊急儲備也可能帶來長期風險。歐盟成員國依法須持有相當於90天淨進口量的石油儲備，但各國儲備中原油、柴油及其他燃料的比例並無統一規定。能源分析人士警告，若中東及俄烏戰事導致的供應中斷持續，歐洲無法無限期動用儲備，否則可能在未來面臨更嚴重的燃料短缺問題。 G7此次協議除釋出1億桶石油及燃料儲備外，也承諾避免在成員國之間實施能源產品出口限制。特朗普隨後表示，美國不會實施柴油出口禁令，並稱相關措施原本就不在計劃之中。此次釋出行動預計持續約4個月，至於各國具體釋出數量及燃料種類分配，仍有待進一步公布。