熱門搜尋:
國慶黃金周 車Cam直擊 新皇崗口岸 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥 行山路線 擎海I
返回
國際
出版：2026-Oct-03 14:15
更新：2026-Oct-03 14:15

杜拜航空劫機案｜以總理：若有幕後主使　將付沉重代價

分享：
以色列總理內塔尼亞胡。（圖／路透）

以色列總理內塔尼亞胡。（圖／路透）

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）10月2日表示，若調查證實杜拜航空（Flydubai）客機遭副機長攻擊事件涉及外國勢力指使，以色列將要求幕後主使付出「非常沉重的代價」。內塔尼亞胡指稱，涉案副機長疑似受到伊斯蘭主義激進化影響，企圖使載有乘客的客機墜毀，但目前尚無證據證實有國家或組織涉案，事件仍由相關當局調查中。

疑似伊斯蘭主義激進化

根據《法新社》及法國24台（France 24）報道，事件發生於9月30日，一架從阿聯酋杜拜飛往以色列特拉維夫的杜拜航空客機，飛行途中副機長涉嫌持刀攻擊正機長，並導致飛機急速下降。機上乘客及機組人員隨即介入，協助制伏涉案副駕駛，其他機師則接手控制飛機，最終客機緊急降落在沙特阿拉伯塔布克（Tabuk），機上人員並未遭遇重大傷亡。

內塔尼亞胡2日透過影片發表談話指出，隨着調查進展，事件輪廓逐漸明朗，涉案者疑似經歷伊斯蘭主義激進化，並意圖讓載有乘客的飛機墜毀。他表示，以色列正調查副機長是否受人指使，若確認背後有勢力策動，相關責任方將付出沉重代價。

杜拜航空劫機案｜乘客拍下飛機傾斜搖晃驚叫聲四起 阿曼籍機師為宗教極端分子拒與女性握手(有片) 杜拜航空劫機案｜乘客拍下飛機傾斜搖晃驚叫聲四起 阿曼籍機師為宗教極端分子拒與女性握手(有片) 杜拜航空劫機案｜乘客拍下飛機傾斜搖晃驚叫聲四起 阿曼籍機師為宗教極端分子拒與女性握手(有片) 杜拜航空劫機案｜乘客拍下飛機傾斜搖晃驚叫聲四起 阿曼籍機師為宗教極端分子拒與女性握手(有片) 杜拜航空劫機案｜乘客拍下飛機傾斜搖晃驚叫聲四起 阿曼籍機師為宗教極端分子拒與女性握手(有片) 杜拜航空劫機案｜乘客拍下飛機傾斜搖晃驚叫聲四起 阿曼籍機師為宗教極端分子拒與女性握手(有片) 杜拜航空劫機案｜乘客拍下飛機傾斜搖晃驚叫聲四起 阿曼籍機師為宗教極端分子拒與女性握手(有片) 杜拜航空劫機案｜乘客拍下飛機傾斜搖晃驚叫聲四起 阿曼籍機師為宗教極端分子拒與女性握手(有片) 杜拜航空劫機案｜乘客拍下飛機傾斜搖晃驚叫聲四起 阿曼籍機師為宗教極端分子拒與女性握手(有片) 杜拜航空劫機案｜乘客拍下飛機傾斜搖晃驚叫聲四起 阿曼籍機師為宗教極端分子拒與女性握手(有片)

未指明任何國家或組織

不過，內塔尼亞胡並未指明任何國家或組織可能涉案，也未提出具體證據。美國總統特朗普此前曾表示，若證實伊朗與事件有關，美國將採取強硬行動，但目前同樣沒有公開證據證實伊朗涉入。

阿聯酋當局目前主導相關調查，涉案副機長及受傷的正機長已轉送阿聯酋接受進一步調查。阿聯酋總統外交顧問加爾加什（Anwar Gargash）則將事件形容為嚴重的恐怖行動，並稱讚正機長在危急時刻的應對，避免更大規模的災難。

杜拜航空方面表示，事件發生的確切原因及涉案者動機仍不明朗，呼籲外界避免過早臆測。隨着以色列及阿聯酋持續調查，涉案副機長是否受到外部勢力指使，以及事件是否涉及恐怖主義，目前仍有待釐清。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

訂閱 《am730》 電子報
每周精選內容直送收件箱📧 掌握重要新聞資訊📈 財經投資🤖AI科技生活 🍽 美食玩樂 🛍 消費優惠 📰 城中熱話 提交代表本人同意接收am730所發出的推廣電郵，你可查閱本網站的私隱政策

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務