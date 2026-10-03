杜拜航空劫機案｜以總理：若有幕後主使　將付沉重代價

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）10月2日表示，若調查證實杜拜航空（Flydubai）客機遭副機長攻擊事件涉及外國勢力指使，以色列將要求幕後主使付出「非常沉重的代價」。內塔尼亞胡指稱，涉案副機長疑似受到伊斯蘭主義激進化影響，企圖使載有乘客的客機墜毀，但目前尚無證據證實有國家或組織涉案，事件仍由相關當局調查中。
疑似伊斯蘭主義激進化
根據《法新社》及法國24台（France 24）報道，事件發生於9月30日，一架從阿聯酋杜拜飛往以色列特拉維夫的杜拜航空客機，飛行途中副機長涉嫌持刀攻擊正機長，並導致飛機急速下降。機上乘客及機組人員隨即介入，協助制伏涉案副駕駛，其他機師則接手控制飛機，最終客機緊急降落在沙特阿拉伯塔布克（Tabuk），機上人員並未遭遇重大傷亡。
內塔尼亞胡2日透過影片發表談話指出，隨着調查進展，事件輪廓逐漸明朗，涉案者疑似經歷伊斯蘭主義激進化，並意圖讓載有乘客的飛機墜毀。他表示，以色列正調查副機長是否受人指使，若確認背後有勢力策動，相關責任方將付出沉重代價。
未指明任何國家或組織
不過，內塔尼亞胡並未指明任何國家或組織可能涉案，也未提出具體證據。美國總統特朗普此前曾表示，若證實伊朗與事件有關，美國將採取強硬行動，但目前同樣沒有公開證據證實伊朗涉入。
阿聯酋當局目前主導相關調查，涉案副機長及受傷的正機長已轉送阿聯酋接受進一步調查。阿聯酋總統外交顧問加爾加什（Anwar Gargash）則將事件形容為嚴重的恐怖行動，並稱讚正機長在危急時刻的應對，避免更大規模的災難。
杜拜航空方面表示，事件發生的確切原因及涉案者動機仍不明朗，呼籲外界避免過早臆測。隨着以色列及阿聯酋持續調查，涉案副機長是否受到外部勢力指使，以及事件是否涉及恐怖主義，目前仍有待釐清。
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