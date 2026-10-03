杜拜航空劫機案｜以總理：若有幕後主使　將付沉重代價

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）10月2日表示，若調查證實杜拜航空（Flydubai）客機遭副機長攻擊事件涉及外國勢力指使，以色列將要求幕後主使付出「非常沉重的代價」。內塔尼亞胡指稱，涉案副機長疑似受到伊斯蘭主義激進化影響，企圖使載有乘客的客機墜毀，但目前尚無證據證實有國家或組織涉案，事件仍由相關當局調查中。

疑似伊斯蘭主義激進化

根據《法新社》及法國24台（France 24）報道，事件發生於9月30日，一架從阿聯酋杜拜飛往以色列特拉維夫的杜拜航空客機，飛行途中副機長涉嫌持刀攻擊正機長，並導致飛機急速下降。機上乘客及機組人員隨即介入，協助制伏涉案副駕駛，其他機師則接手控制飛機，最終客機緊急降落在沙特阿拉伯塔布克（Tabuk），機上人員並未遭遇重大傷亡。