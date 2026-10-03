日本公布副首都草案　北海道及大阪等四地有意爭逐

日本政府為因應大規模災害時首都機能可能癱瘓的風險，推動設立副首都，近日公布相關法案的指定要件政令草案，明定副首都候選地區須具備一定人口及經濟規模，並避開與東京可能同時遭受重大災害的區域。北海道、愛知縣、大阪府及福岡縣預料符合相關條件，4個地方政府均已表達爭取成為副首都的意願。

根據日媒報道，日本政府提出的政令草案指出，副首都的設置主要是為了在首都東京遭遇大規模災害、導致政府核心機能無法正常運作時，能夠迅速接替並維持國家行政及重要公共服務。