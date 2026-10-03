日本公布副首都草案　北海道及大阪等四地有意爭逐

日本政府為因應大規模災害時首都機能可能癱瘓的風險，推動設立副首都，近日公布相關法案的指定要件政令草案，明定副首都候選地區須具備一定人口及經濟規模，並避開與東京可能同時遭受重大災害的區域。北海道、愛知縣、大阪府及福岡縣預料符合相關條件，4個地方政府均已表達爭取成為副首都的意願。
根據日媒報道，日本政府提出的政令草案指出，副首都的設置主要是為了在首都東京遭遇大規模災害、導致政府核心機能無法正常運作時，能夠迅速接替並維持國家行政及重要公共服務。
主要為東京受災作準備
在防災條件方面，為避免東京與副首都同時遭受災害，草案明定，首都直下型地震的緊急對策區域，以及富士山火山災害警戒區域，均不得列為副首都候選地。
此外，候選地所在的都道府縣，必須擁有至少一座人口佔日本全國總人口1.2%以上的城市，且該地區的國內生產毛額（GDP）須達全國總量的2.1%以上，以確保具備足夠的人口基礎、經濟實力及行政運作能力。
10月底正式公布政令
依據上述條件，北海道、愛知縣、大阪府及福岡縣被認為有望符合副首都指定資格。這4個地方政府目前均已表達爭取副首都地位的意願，未來將成為相關政策推動的重要參與者。
日本政府表示，接下來將針對政令草案進行公開徵求意見，蒐集民眾及各界建議，預計於10月底正式公布政令，後續將依相關法規及程序推動副首都構想，強化日本面對重大災害時的國家持續運作能力。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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