伊朗局勢｜阿曼外海油輪遭不明飛行物擊中　船員無大礙

根據路透社報道，UKMTO表示，油輪船長通報，船隻在阿曼外海航行期間，遭不明飛行物擊中左舷。目前尚未公布油輪名稱、所屬國籍及具體受損程度，相關單位正針對事件展開調查。

伊朗局勢未明朗，阿曼外海2日發生油輪遇襲事件，一艘原油油輪遭不明飛行物擊中，英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）3日發布通報指出，事發地點位於阿曼東方約4海里處，船隻遭擊中後，所幸全體船員均平安，目前未傳出海洋污染情況，攻擊來源及事件原因仍有待調查。

UKMTO指出，事件發生後，船上所有船員均確認安全，迄今也沒有環境污染的相關通報。該機構呼籲，行經附近海域的船隻提高警戒，注意周邊異常活動，若發現可疑情況，應立即向當局通報。

加劇國際能源運輸風險

此次事件發生之際，中東地區軍事衝突持續，霍爾木茲海峽及周邊海域的航運安全備受關注。近期多艘商船及油輪接連通報遭不明飛行物或疑似攻擊擊中，進一步加劇國際能源運輸風險。

由於霍爾木茲海峽是全球重要的石油運輸要道，任何針對商船的攻擊事件，都可能對能源供應及國際油價造成影響。目前尚無任何組織或國家宣稱對此次事件負責，攻擊者身份及動機仍未明朗。

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