南韓否認落實投資美國天然氣管線　特朗普：不做就加關稅

根據英國《衛報》報道，特朗普2日離開白宮、前往阿拉巴馬州出席造勢活動前，接受媒體提問，被問及他是否在南韓正式承諾投資前，就提前宣布相關消息。特朗普否認操之過急，表示：「我沒有搶先宣布。如果他們不想做，也沒關係，我只會向他們收取更高的費用。」

美國總統特朗普日前宣稱，南韓已同意出資540億美元（約4,238億港元），興建阿拉斯加天然氣管線，但南韓官員隨後澄清，韓方僅同意啟動投資可行性評估，尚未承諾出資。特朗普2日對此否認自己過早宣布消息，並揚言若南韓不願簽署協議，美國將提高關稅，甚至可能將現行關稅加倍。

特朗普於9月30日在白宮橢圓形辦公室舉行的儀式上宣布，南韓將投資540億美元興建阿拉斯加天然氣管線，並聲稱這項投資是美韓兩國2025年達成貿易協議的一部分。根據該協議，美國同意降低南韓輸美商品關稅，以換取南韓承諾對美國進行數十億美元的投資。

「他們說沒有簽署？」

然而，南韓官員10月1日出面澄清，韓方並未正式承諾投資該管線計畫，僅同意針對潛在投資展開審查，與特朗普所宣稱的已達成出資協議有所出入。面對韓方說法，特朗普2日反問記者：「他們說沒有簽署？」隨後警告，如果南韓不盡快簽署協議，他將把關稅提高一倍，進一步對南韓施加貿易壓力。

特朗普在談話中也再次宣稱，美國對進口商品徵收的關稅，實際上是由出口商品的國家支付。不過，這項說法與關稅的實際運作機制不符。美國最高法院在裁定特朗普政府部分關稅措施違法時，也指出關稅本質上屬於對美國進口商徵收的稅款，通常由美國進口商向政府繳納，而非由出口國政府直接支付。