印度製藥廠鍋爐爆炸4死10傷　部分屋頂崩塌多人被困

印度安得拉邦（Andhra Pradesh）蒂魯帕蒂（Tirupati）縣斯里城（Sri City）一處製藥工廠，3日上午發生鍋爐爆炸事故，造成至少4名工人死亡、10人受傷。爆炸威力強大，導致廠房部分屋頂崩塌，多名工人一度受困，消防、警方及救援人員隨即趕赴現場展開搜救，事故確切原因仍有待調查。 根據《印度快報》（The Indian Express）報道，事故發生於當地時間3日上午，地點位於斯里城經濟特區內的一家製藥工廠。當時部分夜班工人正準備下班，廠內鍋爐突然發生爆炸，引發火勢，並造成建築物部分屋頂崩塌，導致工人受困。

大型多產業特區之一 當地官員表示，爆炸造成至少4名工人死亡，另有10人受傷，傷者已被緊急送往附近醫院接受治療。爆炸發生後，消防、警方及緊急救援人員迅速抵達現場，展開滅火、搜救及傷患撤離行動，後續火勢已獲得控制。 斯里城位於印度國道16號沿線，是印度大型多產業特區之一，進駐企業超過250家，其中包括多家製藥業者。此次事故發生後，當地工業區安全問題再度受到關注。

一年來多宗嚴重事故 安得拉邦首席部長奈杜（N. Chandrababu Naidu）對事故造成人員死亡表示震驚與哀悼，並要求相關官員詳細調查事故原因，同時指示當局為罹難者家屬提供必要協助，確保傷者獲得適當醫療照護。 當地近一年來已發生多宗嚴重工業事故。今年6月，維沙卡帕特南鋼鐵廠有8名工人因熔融鋼液相關事故死亡；今年2月，卡基納達縣一處煙火工廠爆炸，造成21人喪生；去年10月，另一處煙火製造廠也發生爆炸，造成6人死亡。 目前，當局正調查此次鍋爐爆炸的具體原因，包括設備故障及其他可能因素，相關單位尚未公布完整事故調查結果。

Ghastly explosion at Sri City Tirupati after a boiler Blast at a private Pharma Company.



Reports coming in that several injured in the accident.



Reason for blast yet to be ascertained. #SriCity #Tirupati #Blast pic.twitter.com/HryRpz7O70 — Apoorva Jayachandran (@Jay_Apoorva18) October 3, 2026