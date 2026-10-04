美國洛杉磯校園附近爆槍擊　2死多人傷兇手在逃

根據《紐約郵報》（New York Post）報道，事件發生於當地時間周五晚間，地點位於洛杉磯北嶺一處商業區，鄰近加州州立大學北嶺分校。當地警方接獲槍擊通報後，立即派遣大量警力及緊急救援人員趕赴現場，並封鎖周邊道路，展開調查及搜救行動。

美國加州洛杉磯北嶺（Northridge）加州州立大學北嶺分校（California State University, Northridge）附近，2日晚間發生槍擊事件，造成至少2人死亡，多人受傷，警方大規模出動，並拘留數十人協助調查。事發地點位於一處購物中心附近，警方目前正釐清槍擊及相關暴力事件的經過，尚未公布疑犯身份及犯案動機。

現場拘留數十人

洛杉磯警方表示，事件造成至少2人死亡，另有多人受傷。當地媒體報道指出，現場除發生槍擊外，也涉及持刀攻擊事件。警方在現場拘留數十人，協助釐清事發經過及相關人員涉案情況，但目前尚未確認所有被拘留者是否與案件直接相關。

警方獲報後在事發區域展開大規模搜查，並派遣救護人員協助傷者。由於事件發生在大學校園附近，警方也加強周邊安全措施，提醒民眾避開事故現場，以利調查及救援工作進行。

目前，警方尚未公布槍擊事件的確切起因，也未確認是否有單一或多名疑犯涉案。相關單位正持續調查，並將進一步釐清死傷者身份、涉案人數及事件是否涉及其他暴力行為。