黃仁勳攞獎獲三星會長致賀詞　同場愛女早前完婚

這場晚宴在美國紐約舉行，當時三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源都在現場，黃仁勳與黃敏珊父女一同出席，黃敏珊和李在鎔女兒李元珠（Madison Lee）都坐在主桌，兩位科技大老的千金以英文相談甚歡。

韓美友好交流非營利組織「韓美協會」（Korea Society）9月28日舉辦年度晚宴，NVIDIA（輝達）執行長黃仁勳獲頒2026年范弗里特獎（Van Fleet Award），三星電子會長李在鎔致賀詞時，意外曝光黃仁勳愛女黃敏珊（Madison Huang）已在2天前完婚的喜訊。

與黃仁勳有三大共同點

李在鎔在席上致詞祝賀時，提到他與黃仁勳有三大共同點，其一是三星、輝達全力投入人工智能（AI），其次女兒英文名都是「Madison」，再來是兩人都使用三星Galaxy Z Fold8。李在鎔也提到，黃敏珊正參與輝達全球業務相關工作，在晚宴的兩天前，她剛完成婚禮。

據報，李在鎔曾表示自己也是晚宴當晚才獲悉這項好消息，不過輝達或黃仁勳方面並未公開對此訊息做出進一步說明。

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