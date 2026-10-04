AI｜美國設「超級智能部隊」　120天內報告風險與機會

克雷頓表示，美國總統特朗普（Donald Trump）要求成立這支團隊，就是要確保美國「保持超級智能領域的領導地位，並把美國人民的利益放在第一位」。

美國《華爾街日報》（The Wall Street Journal）報道，這支工作小組名為「超級智能部隊」（Super Intelligence Force），將聚焦AI技術的風險與發展機會，同時確保美國繼續維持全球AI領先地位。

美國白宮成立全新人工智能（AI）特別工作小組，將在120天內提交報告，全面評估AI帶來的風險與機會，美國國家情報總監克雷頓（Jay Clayton）將領導該小組，形同特朗普政府的「AI沙皇」。

報道指出，這項決定正值美國社會及AI產業對人工智能風險的疑慮升高之際，近期多家AI業者及研究人員陸續警告AI可能產生安全、資安及社會層面的重大風險，甚至出現AI代理失控等事件，使華府面臨要求加強監督的壓力。

稱警告過於危言聳聽

新成立的「超級智能部隊」成為特朗普政府在AI政策上的重要轉折點。雖然白宮仍強調不能阻礙AI創新，但工作小組將正式檢視AI究竟有哪些風險，以及聯邦政府應負多少監督責任。

與此同時，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）則批評部分AI產業領袖對「AI可能威脅人類生存」的警告過於危言聳聽，認為真正應負責任的是AI開發公司本身，產業應自行建立解決方案。

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