杜拜航空劫機案｜阿聯酋：確認副機長企圖發動恐怖襲擊

《路透社》報導，阿聯酋檢察總長沙姆西（Hamad Saif Al Shamsi）表示，調查確認副機長企圖發動「恐怖襲擊」。他指出，副機長在駕駛艙內持「破門斧」（crash axe）攻擊機長，並試圖控制客機。目前針對事件的調查仍在進行，包括疑犯的犯案動機，待相關程序完成後才會公布完整調查結果。

阿拉伯聯合酋長國廉航「杜拜航空」1073號班機日前驚傳空中喋血，阿曼籍副機長涉嫌持斧砍傷機長，企圖奪取飛機控制權，險讓載有170多人的客機墜毀，阿聯酋檢察總長3日證實，確認副機長企圖「恐怖襲擊」未遂。

載有逾170人

報道引述知情人士指出，涉案副機長名叫哈馬米（Hammam al-Hammami），另一名熟悉調查的人士也證實其姓名，但阿聯酋官方目前尚未正式證實。

事件發生於9月30日，編號FZ1073的杜拜航班班機，當時載有逾170名乘客及機組人員，從阿聯酋飛往以色列特拉維夫，哈馬米突然在駕駛艙發動攻擊，所幸機上人員迅速採取行動，最終成功將他制伏。

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