美國醫療運輸機殘骸漂浮麻州外海　機上6人下落不明

美國一架載有6人的醫療運輸機，3日離奇失聯，從百慕達飛往波士頓途中突然從雷達上消失，目前在麻薩諸塞州外海發現疑似飛機殘骸，但機上6人仍失聯。

美國《紐約郵報》報道，美國海岸防衛隊（US Coast Guard）證實，搜救人員已在南塔克特（Nantucket）外海，發現漂浮在海上的飛機碎片。駐紮波士頓的海巡艦「威廉斯帕林號」（William Sparling）隨即趕往現場，搜救人員正在海面上搜尋並辨識殘骸，以確認是否來自失聯客機。