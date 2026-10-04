美國醫療運輸機殘骸漂浮麻州外海　機上6人下落不明

美國一架載有6人的醫療運輸機，3日離奇失聯，從百慕達飛往波士頓途中突然從雷達上消失，目前在麻薩諸塞州外海發現疑似飛機殘骸，但機上6人仍失聯。
美國《紐約郵報》報道，美國海岸防衛隊（US Coast Guard）證實，搜救人員已在南塔克特（Nantucket）外海，發現漂浮在海上的飛機碎片。駐紮波士頓的海巡艦「威廉斯帕林號」（William Sparling）隨即趕往現場，搜救人員正在海面上搜尋並辨識殘骸，以確認是否來自失聯客機。
目的地為波士頓
報道指出，這架Gulfstream G100雙引擎噴射機，當時從百慕達L.F.韋德國際機場（L.F. Wade International Airport）起飛，目的地為波士頓洛根國際機場（Boston Logan International Airport），機上共有6人。這架飛機原定3日凌晨1時25分左右降落，但就在預定抵達時間前，突然從美國聯邦航空總署（FAA）雷達上消失，之後失去聯繫。
海巡發言人透露，搜救人員目前正逐一檢視海面漂浮的飛機殘骸，希望藉此確認失聯客機的機身位置及失事狀況。海岸防衛隊預計今舉行記者會，說明最新搜救進度。
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