特朗普：外國企業如不在美國設廠　就徵收300%關稅

美國總統特朗普3日赴期中選舉關鍵戰場俄亥俄州造勢，強調他的關稅政策正在迫使全球企業加大對美投資，甚至揚言若外國企業不在美國設廠，將祭出150%、200%、250%甚至300%關稅。
「給他們大約一年半」
綜合外媒報道，特朗普（Donald Trump）當天在俄亥俄州一所高中舉行的造勢活動上表示，美國會先給外國企業約一年半的時間在美國投資設廠：「我們給他們大約一年半的小小機會，讓他們可以在這裏蓋工廠。」
特朗普接着放話：「如果他們不這麼做，我們就課徵150%、200%、250%、300%的關稅。」他表示，最終「他們全部都來這裏蓋工廠了」，並聲稱這套政策已讓美國取得「數萬億美元」的投資。
稱美貿易政策「成了笑柄」
特朗普並再次為其關稅政策辯護，他指控中國、日本、南韓、加拿大等國家，長期利用關稅對付美國，導致美國在全球貿易中吃虧。他表示，美國過去在貿易政策「成了笑柄」，因此自己上台後必須改變做法。
特朗普1日展開全美巡迴造勢，俄亥俄州是他首個前往的兩黨選情膠著州，目前共和黨現任參議員赫斯特（Jon Husted）與民主黨候選人布朗（Sherrod Brown）選情接近，使俄亥俄成為共和黨爭取維持參院多數的重要戰場。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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