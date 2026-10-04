特朗普：外國企業如不在美國設廠　就徵收300%關稅

美國總統特朗普3日赴期中選舉關鍵戰場俄亥俄州造勢，強調他的關稅政策正在迫使全球企業加大對美投資，甚至揚言若外國企業不在美國設廠，將祭出150%、200%、250%甚至300%關稅。

「給他們大約一年半」

綜合外媒報道，特朗普（Donald Trump）當天在俄亥俄州一所高中舉行的造勢活動上表示，美國會先給外國企業約一年半的時間在美國投資設廠：「我們給他們大約一年半的小小機會，讓他們可以在這裏蓋工廠。」

特朗普接着放話：「如果他們不這麼做，我們就課徵150%、200%、250%、300%的關稅。」他表示，最終「他們全部都來這裏蓋工廠了」，並聲稱這套政策已讓美國取得「數萬億美元」的投資。