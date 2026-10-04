沖繩美軍涉酒店劫殺案被捕　高市早苗：殘暴且令人髮指

日本沖繩縣那霸市鬧區一家酒店，驚傳疑似美軍搶劫殺人案，日本首相高市早苗今4日表示，對這宗「極其殘暴且令人髮指」的案件深感遺憾，日本政府已向美方提出強烈抗議，並要求美軍全力配合調查、嚴格管束軍紀。

要求美方配合調查

高市早苗透過社交平台發文，首先向事件中的死者表達哀悼，並向罹難者家屬致上慰問。她表示，目前案件仍由沖繩縣警持續調查，但她已得知「一名美國海軍陸戰隊員今天遭到逮捕」。

高市強調，發生如此「極其殘暴且令人髮指的事件，是令人深感遺憾的事情」。她指出，日本政府已針對此案，向美方提出強烈抗議，同時「堅決要求美方最大限度配合調查、嚴格管束美軍人員，並徹底採取防止此類事件及事故再次發生的措施」。