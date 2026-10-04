沖繩美軍涉酒店劫殺案被捕　高市早苗：殘暴且令人髮指

日本沖繩縣那霸市鬧區一家酒店，驚傳疑似美軍搶劫殺人案，日本首相高市早苗今4日表示，對這宗「極其殘暴且令人髮指」的案件深感遺憾，日本政府已向美方提出強烈抗議，並要求美軍全力配合調查、嚴格管束軍紀。
要求美方配合調查
高市早苗透過社交平台發文，首先向事件中的死者表達哀悼，並向罹難者家屬致上慰問。她表示，目前案件仍由沖繩縣警持續調查，但她已得知「一名美國海軍陸戰隊員今天遭到逮捕」。
高市強調，發生如此「極其殘暴且令人髮指的事件，是令人深感遺憾的事情」。她指出，日本政府已針對此案，向美方提出強烈抗議，同時「堅決要求美方最大限度配合調查、嚴格管束美軍人員，並徹底採取防止此類事件及事故再次發生的措施」。
提出強烈抗議
此外，日媒《共同社》報道，日本外務事務次官船越健裕今致電美國駐日大使格拉斯（George Glass），提出強烈抗議並表示「極其遺憾」，要求美方全面配合調查，並加強對美軍的紀律整頓、防止類似事件再次發生。格拉斯表示深感遺憾，回應稱將全面配合調查，「為防止再次發生，將採取一切能夠採取的措施」。
報道指出，長期承受沉重基地負擔的沖繩，頻繁發生美軍引發的案件和事故，恐導致縣民反基地情緒進一步高漲。據沖繩縣警方透露，疑犯目前由日方羈押，將與美軍調查機構保持合作。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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